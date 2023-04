Mariano Fuentes: "Presentamos para la próxima legislatura el desarrollo de Madrid Nuevo Sur"

Mariano Fuentes entró en el Ayuntamiento de Madrid en 2000 y hasta 2004 ejerció de arquitecto técnico. Fue en 2015 cuando comenzó su vida política como asesor de Urbanismo y Vivienda del grupo municipal de Ciudadanos en Cibeles. Tras las elecciones de 2019, fue designado delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, cargo que desempeña hoy en día. Un reto en una ciudad de las dimensiones de Madrid.

¿Qué balance hace de esta legislatura?

El balance es extraordinario. Hemos puesto en marcha todas las operaciones pendientes: Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del sureste, la regeneración de la ciudad consolidada, el reverdecimiento de los distritos del sur y del este, el Bosque Metropolitano o la nueva ordenanza de licencias, por ejemplo. Estamos muy contentos de lo hecho, pero sobre todo estamos convencidos de que hemos fijado el rumbo para lo que queda por hacer. Nosotros entendemos el urbanismo como la mayor palanca de reactivación económica, social y medioambiental que existe.

¿El ayuntamiento ha conseguido hacer de la capital "la mejor ciudad para vivir, trabajar y formar una familia"?

Ese fue nuestro compromiso en 2019, y hay dos cosas indudables. Primero, que hemos avanzado mucho hacia ese objetivo, y segundo, que todavía queda mucho por hacer. Es imposible abstraerse del paso de la pandemia durante este mandato, pero ha sido el objetivo de todas nuestras áreas. Desde Vicealcaldía, implantando las mejores prácticas de gestión en la coordinación de los 21 distritos; a Economía, Innovación y Empleo, logrando que Madrid haya sido la primera ciudad en España en recuperar los datos económicos prepandemia; pasando por Familias, Igualdad y Bienestar Social, que ha remodelado los servicios de atención.

¿En qué se ha avanzado en materia de urbanismo en estos cuatro años?

Se ha avanzado en todo. En innovación normativa con la nueva Ordenanza de Licencias o en colaboración público-privada; pero desde luego también en digitalización. Hemos puesto en marcha herramientas digitales como el asistente virtual de licencias, la posibilidad de hacer los cambios de titularidad online, así como la gestión de las licencias y declaraciones responsables, los modelos BIM, todo el geoportal, etc. Estamos convencidos de que la Administración Pública no puede quedarse atrás en la gran tendencia global que avanza hacia la digitalización en el marco de la III Revolución Industrial, y eso solo se puede hacer con gestores que vengan de la sociedad civil y que entiendan cómo avanza el sentido de los tiempos.

¿De qué se siente más orgulloso?

Del Bosque Metropolitano. Es el más bonito de todos los proyectos que hemos puesto en marcha este mandato, la nueva infraestructura verde más grande de Europa. Hablamos de un cinturón forestal de 75 kilómetros que terminará rodeando Madrid, pero que ya suma 170.000 nuevos árboles y especies arbustivas y casi 32 millones de euros invertidos. La mitad del Bosque Metropolitano ya existe, porque integra masas verdes existentes como la Casa de Campo, el Monte del Pardo o el Parque Forestal de Valdebebas; pero que no tienen conexión entre sí. Con el Bosque Metropolitano nos aseguraremos de conectarlos. Será el gran pulmón verde de los nuevos desarrollos del sureste.

¿Cuáles son los planes urbanísticos que van a presentar en la próxima legislatura?

Trabajamos en dos sentidos. En primer lugar, la regeneración urbana para revitalizarla ciudad consolidada. En este ámbito, vamos a apostar por remodelar los PAU existentes que, como nos demuestra el estudio que hemos hecho desde el Área de Desarrollo Urbano, son las únicas zonas de Madrid que no responden a los criterios de la ciudad de los 15 minutos. Además, seguiremos profundizando en la regeneración urbana de los barrios más desfavorecidos, como ya hemos hecho con la Estrategia de Activación Económica. En segundo lugar, el Madrid del futuro, que pasa por el desarrollo de la gran operación pendiente de la ciudad: Madrid Nuevo Sur. Es el entorno de Méndez Álvaro y la estación del Abroñigal, que será la próxima gran transformación urbana de Madrid. Ya está en marcha el concurso internacional de ideas para que los mejores estudios del mundo nos ayuden a diseñarlo. Es un ámbito de 2,5 millones de metros, una superficie similar a la de Madrid Nuevo Norte, que será transformado y que afectará de forma directa a 120.000 habitantes y a 40.000 viviendas. Será nuestro gran proyecto de futuro la próxima legislatura, y será también la conexión verde entre el Parque forestal de Entrevías y el Parque Enrique Tierno Galván, la ampliación de Madrid Río y la remodelación del nudo super sur hasta llegar al desmantelamiento del puente de Vallecas.

¿Qué se ha conseguido en vivienda?

No hay estabilidad personal ni profesional si no tienes resuelto tu acceso a la vivienda. Para nosotros ha sido una prioridad desde el minuto cero, porque veníamos de cuatro años de absoluta inacción que había disparado los precios. Sabíamos que la única receta testada es aumentar la oferta, y no regular precios, que ha fracasado sistemáticamente en todas partes cada vez que se ha probado. Es lo que hicimos: desbloquear los desarrollos pendientes y actuar sobre la oferta de vivienda en alquiler. Hemos hecho lo imposible para cumplir lo acordado, poner en marcha 15.000 nuevas viviendas en alquiler sumando las 2.500 construidas bajo la fórmula de derechos de superficie -destinadas al alquiler asequible a precios tasados- en parcelas públicas utilizando la colaboración público-privada, las 4.000 que ha construido la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y las que, a través de la agilización de licencias de primera ocupación, ofrece la iniciativa privada.

¿Se podrá actualizar el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 antes de que acabe esta legislatura?

Es nuestra intención, pero no depende solo de nosotros, sino de la oposición, que sigue anclada en el bloqueo sistemático. Queremos terminar la modificación de las normas urbanísticas, 26 años después, del Plan General de Ordenación Urbana de 1997, que solo intereses electoralistas mantienen hoy sin aprobar, sin ni siquiera evaluar el tremendo daño que esto hace a nuestra ciudad, simplemente aumentar 205 millones de euros el PIB al año.

¿Es posible una Ley de vivienda que de garantía jurídica?

Es posible, claro, pero no la que pretende el Gobierno. Sigue estancado en sus recetas fracasadas, que ya se han probado en todo el mundo con resultados nefastos. Nos opondremos siempre al control de precios, porque ya se ha hecho en otros sitios y nunca ha funcionado. Hay varios ejemplos. Berlín, donde los precios han subido hasta un 36% en las zonas aledañas a las declaradas tensionadas; o en París, donde desapareció en 24 horas el 20% de la oferta rumbo al mercado negro. Nosotros, en lugar de eso, vamos a seguir apostando por aumentar la oferta y lanzando incentivos a los particulares para que tengan seguridad jurídica e incentivos fiscales y pongan sus pisos vacíos en alquiler.

¿Madrid Nuevo Norte será el gran proyecto de la próxima legislatura?

No solo de la próxima legislatura, sino de las próximas dos décadas. Hablamos de la mayor operación urbanística de Europa, que será referencia en todo el mundo, con más de 6.000 millones de euros de inversión, 400.000 metros cuadrados de zonas verdes o 10.500 viviendas. Será referencia por la conectividad de barrios históricamente aislados con 3 nuevos puentes, 1 túnel, 1 pasarela peatonal, varias calles y ejes estructurantes; por su calidad arquitectónica, por la mezcla de usos, por la remodelación de la Estación de Chamartín como gran nodo de comunicación multimodal con todos los municipios de la región en transporte público. Y, sobre todo, por el Parque Central, que hará el estudio West 8 y que será un gran pulmón verde, con un jardín vertical en forma de espiral.