La fiebre de la vivienda en Rivas Vaciamadrid o por qué todo el mundo quiere vivir en este municipio

¿Por qué todo el mundo quiere vivir en Rivas Vaciamadrid? Quizá todo el mundo es una exageración (como mucho los madrileños), pero lo cierto es que este municipio situado al suereste de la región de Madrid presenta la mayor demanda relativa de vivienda de toda España con bastante diferencia, superando a municipios con gran renombre en la Comunidad de Madrid (por su elevada renta per cápita y privilegiada situación) como Tres Cantos, Majadahonda o Las Rozas. Las búsquedas de vivienda en Rivas en los portales inmobiliarios se han disparado. Esta es una tendencia que viene de lejos, pero que está alcanzando su punto álgido ahora.

Vivir en Rivas es un 'sueño' cada vez más complicado, sobre todo desde que su ciudadanía decidió en referéndum paralizar la concesión de nuevas licencias urbanísticas, con la intención de repensar el futuro de la ciudad. Este es un pueblo especial en muchos sentidos (político, urbanístico, demográfico...). Aunque no haya sido hasta ahora cuando se ha posicionado como el municipio con mayor demanda relativa de toda España, su explosión demográfica comenzó hace mucho tiempo y, probablemente, no tiene parangón en España.

En 1980, Rivas era un pueblo de menos de 700 habitantes, sin instituto y por el que las ovejas campaban a sus anchas por las calles y alrededores del municipio. La agricultura (junto a la industria en los polígonos de alrededor y la descontaminación del antiguo vertedero) era uno de los motores económicos del pueblo, gracias a las aguas del río Jarama y el Manzanares (que se unen en la Junta del Soto). Hoy, Rivas Vaciamadrid supera, probablemente los 100.000 habitantes, goza de calles anchas, servicios de todo tipo y un elenco sin fin de actividades para sus ciudadanos, sobre todo para los más jóvenes. Rivas, junto a Arroyomolinos, son los pueblos con una edad media (33 años) más baja de toda la región.

Como se puede ver en el gráfico, Rivas Vaciamadrid dio inicio a su boom demográfico a mediados de los 80. Al comienzo de esa década, el pueblo tenía unos 650 habitantes, mientras que la vecina Arganda del Rey (a cinco minutos en coche dirección Valencia) contaba con más de 20.000 habitantes, siendo el pueblo de referencia del sureste de Madrid.

Entre 1980 y el año 2000, la situación dio un giro de 180 grados. En solo 20 años, Rivas superó a Arganda en población y comenzó a ganar relevancia, siendo el lugar elegido por multitud de empresas para instalarse o construir grandes centros comerciales. Son muchos los factores que han permitido a Rivas crecer de esta forma desorbitada, lo que sin duda también ha planteado serios retos para el Ayuntamiento ante la difícil misión de ofrecer servicios de calidad a una población que no paraba de aumentar.

elEconomista.es se ha puesto en contacto con Aida Castillejo, alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, para intentar explicar qué tiene Rivas Vaciamadrid que atraer tanta demanda real, consultas y búsquedas en portales inmobiliarios: "Durante los últimos años Rivas se ha ido consolidando como un modelo muy atractivo para, sobre todo, familias jóvenes. ¿Por qué? Por unos servicios públicos potentes, que se traduce en un municipio con una alta calidad de vida. No en vano, según los datos anuales del INE, Rivas es de las ciudades de España con mejor calidad de vida". Según los indicadores urbanos que publicó el Instituto Nacional de Estadística, Rivas tiene la mayor tasa de actividad de todas las ciudades de España. Pero lo que es más importante, este municipio tiene la cuarta esperanza de vida más alta con 84,9 años entre todas las ciudades de España.

"Nuestra apuesta siempre ha sido esa, apostar por lo público y consolidarnos como ciudad amiga de la infancia, las personas mayores, el deporte, la cultura, los animales, etc. Todo esto nos ha hecho ser considerada un referente por el modelo de gestión de los servicios públicos, la innovación, la sostenibilidad, o la apuesta por la tecnología", apostilla la alcaldesa.

Vivienda accesible y cercanía a Madrid

Durante décadas, Rivas ha recibido grandes influjos de población de los barrios periféricos de Madrid capital (Vallecas, Vicálvaro...), pero en general de toda la región. La opción en términos económicos hace años era muy buena, puesto que este municipio ofrecía amplias viviendas (chalets pareados, individuales, urbanizaciones amplias con espacios comunes...) con un precio muy competitivo si se comparaban con los de la capital o los de los municipios del norte de la región. Esta gran ventaja estaba a solo 15 o 20 minutos de Madrid capital por carretera.

Calle Simone de Beauvoir en Rivas Vaciamadrid

La atracción ha sido de tales dimensiones que ha 'calentado' los precios de la vivienda en Rivas Vaciamadrid, lo que ha llevado a que el metro cuadrado a superar con creces los 2.300 euros, convirtiéndose en el municipio con la vivienda más cara del sur de Madrid y rebasando a varias poblaciones del norte de la región, que históricamente presentaban unos precios de la vivienda más elevados, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

El inmobiliario se calienta

Aunque los datos oficiales del Ministerio muestran que el precio de la vivienda en Rivas está un 8% por debajo del pico de la burbuja de 2007 (el precio a nivel nacional aún está un 16,1% por debajo), los datos del porta inmobiliario Idealista revelan que los precios de los inmuebles en este municipio han alcanzado nuevos máximos históricos, al situarse en los 2.452 euros el metro cuadrado en el mes de febrero, con una subida mensual del 0,5% y del 10,6% en términos interanuales (frente a febrero de 2022).

En cuanto a la demanda relativa cabe destacar que Rivas ha desbancado a ciudades como Tres Cantos, Majadahonda y Las Rozas, unas poblaciones que gozan también de muy buenos servicios municipales y unas de las rentas per cápitas más elevadas de la Comunidad de Madrid. Estas poblaciones, situadas más al norte de la región, han sido durante años el destino soñado por muchas familias con una situación económica cómoda que buscaban un mayor nivel de vida (menor ruido y aglomeraciones, mejor calidad de aire, espacios verdes, aparcamiento..). En declaraciones a elEconomista.es, los expertos de Idealista aseguran que Rivas Vaciamadrid es la ciudad de España (dentro de la muestra) que mayor demanda relativa tiene con diferencia.

De vertedero a ciudad sostenible

Pocos habrían apostado a que un pueblo en el suereste de la región (zona industrial y agraria), pegado a una parte de la Cañada Real y que durante mucho tiempo fue el vertedero oficial de la capital lograse competir con estos municipios de renombre. Son frecuentes las bromas entre los pocos ripenses, que han podido ver la evolución del municipio, que hacen alusión a esta curiosa situación: "Hemos pasado de ser el vertedero de Madrid a ser la ciudad donde todo el mundo quiere vivir".

La alcaldesa nos comenta con satisfacción que "para nosotras es un orgullo que mucha gente quiera venir a vivir a nuestra ciudad. Y creemos que es el resultado de un modelo exitoso que no tiene mucho más secreto que apostar por los servicios públicos. Aquí, por ejemplo, contamos con dos empresas públicas: una de servicios, gestión de residuos, etc. (Rivamadrid) y otra de vivienda, la EMV (empresa municipal de vivienda). Somos muy conscientes, además, de los retos que tenemos por delante respecto a sostenibilidad, y estamos trabajando para que Rivas sea una ciudad mucho más amable, segura, concienciada con el medio ambiente. Así, por ejemplo, somos la primera ciudad de España en contar con Zonas de Bajas Emisiones Escolares en todos nuestros colegios".

No a la construcción

Como se señalaba al comienzo del artículo, Rivas es especial por muchos motivos. Mientras que otros municipios se pelean por atraer constructoras que dejen pingües beneficios por la compra de terrenos y el pago de tasas e impuestos, Rivas Vaciamadrid lo ha paralizado todo. Es el pueblo que no quiere crecer más. El aumento poblacional de las décadas anteriores está obligando al Ayuntamiento y a la sociedad ripense a repensar el modelo de ciudad. El Ayuntamiento decidió paralizar la concesión de licencias para nueva obra de vivienda tras un referéndum municipal.

Rotonda en el Barrio de la Luna en Rivas Vaciamadrid

¿Por qué Rivas no quiere crecer más por ahora? "Si decidimos paralizar temporalmente las licencias urbanísticas residenciales fue justamente porque sabemos que el gran éxito de nuestra ciudad eran los servicios públicos. Y si el crecimiento poblacional no va acompañado del incremento de servicios como centros educativos públicos o centros de salud, dejaríamos de ser lo que somos. Lo que ofrecemos a quienes vienen a vivir aquí es justamente eso: da igual tu nivel adquisitivo, que aquí encontrarás todo lo que necesitas para ti y para tus hijos e hijas". Pero la alcaldesa explica con resignación que no todo está en manos del Ayuntamiento, por lo que es mejor parar para asegurar la calidad de vida de los ripenses.

"Hay cosas que no siempre dependen del Ayuntamiento, y no queremos mentir a la gente. Si ahora mismo vienes a vivir a Rivas, es posible que no puedas escolarizar a tu hijo o hija en el colegio más cercano; incluso es posible que si vienes a vivir a un barrio como La Luna, donde viven ya 20.000 personas, no tengas ni siquiera centro de Salud. Por eso estamos reivindicando a la Comunidad de Madrid que no rehúya sus competencias. Esto no va de colores políticos, va de cuidar a nuestra gente, a la gente de Rivas y de la región", sostiene Aida Castillejo.

¿Qué pasará en el futuro?

La paralización de las nuevas licencias urbanísticas generan un efecto, quizá, no deseado. Un municipio con mucha demanda de inmuebles y poca oferta puede desembocar en un problema de accesibilidad a la vivienda por el rápido encarecimiento de la misma. Esta es una tendencia que podría estar en marcha en estos momentos. Desde el consistorio explican que la clave está en modificar los planes urbanísticos para que la nueva vivienda que se haga en el futuro esté en lugares que cuentan con servicios sólidos. Mientras que las licencias seguirán paralizadas en las zonas donde los servicios son aún débiles o insuficientes.

"En estos momentos, estamos ya terminando el borrador de lo que será el nuevo plan urbanístico. Una vez esté aprobado, las licencias ya no seguirán paralizadas, pero sí es probable que haya zonas que antes estaban destinadas a nuevas viviendas que ahora se conviertan en zonas verdes, estanciales o dotacionales. Ese es el trabajo en el que estamos inmersas.Y todo ello lo hemos hecho y lo seguimos haciendo con la participación de todas las vecinas y vecinos. Ya no está todo paralizado, se han levantado algunas zonas y se seguirá haciendo. La fecha tope es el próximo noviembre, lo que marca la ley, un año prorrogable a otro... Ahora por ejemplo estamos terminando una construcción con más de 80 viviendas a precios asequibles solo para personas jóvenes. Viviendas con protección. El Ayuntamiento solo no puede, necesitamos la implicación de todas las administraciones", comenta Castillejo.

Pero aún así, la alcaldesa insiste la idea de construir ciudades sostenibles y que no obliguen a las familias a tener que realizar largos desplazamientos para poder acceder a los servicios que necesitan. "En mi opinión, las ciudades no debemos pensar en cuánto espacio tenemos para poder seguir creciendo, sino qué queremos hacer con esos espacios. Cuando la gente de Rivas nos envió más de 600 propuestas para renovar Rivas, casi todas hablaban de parques, zonas verdes y estanciales de encuentro vecinal, parques infantiles, etc. Eso es lo que debemos pensar. ¿Queremos crecer sin fin, aunque ello repercuta en unos peores servicios públicos? ¿O queremos recuperar las ciudades para las personas? Ese es el reto de los municipios actualmente".