Livensa Living invierte 45 millones en su primer complejo de alojamiento flexible

Livensa Living, operador el residencias de estudiantes, ha inaugurado en Alcobendas (Madrid) su nuevo complejo de alojamiento flexible en el que ha invertido 45 millones de euros. El espacio, que cuenta con 384 estudios y numerosas zonas comunes, se suma a los cuatro centro que la firma en Málaga, San Sebastián, Valencia y Bilbao.

El complejo está dirigido especialmente a aquellas personas que tienen que buscar un lugar dónde alojarse temporalmente con todas las comodidades, desde un día, a semanas o meses, hasta un máximo de un año (renovable), incluyendo todos los suministros, así como numerosos servicios y espacios.

"Con este nuevo concepto residencial hemos buscado dar solución a la demanda de un público que no contaba con ningún producto diseñado a su medida. Desde trabajadores temporales, expatriados o aquellos que vienen a estudiar un máster, por mencionar algunos ejemplos. Livensa Living Studios está conceptualizado para abordar las necesidades de aquellas personas que no quieren residir en un hotel pero que, por las condiciones de su estancia, no deseen o puedan acceder a un alquiler tradicional", explica Pavlina Chandras, COO en Livensa Living.

La compañía ha elegido la ciudad de Alcobendas para su nueva apertura ya que se trata de una de las áreas empresariales más importantes de España. "Buscamos situarnos en lugares estratégicos, según nuestro público y Alcobendas es un gran enclave empresarial, una de las ciudades con mayor capacidad empresarial de España y localizada a escasos 20 minutos de Madrid centro", explica Chandras.

En concreto, Livensa Living Studios Madrid-Alcobendas está compuesto por cinco edificios conectados entre sí y cuenta con un total de 384 estudios, 254 de ellos de 20m2 y 130 apartamentos de 30m2. Dentro de este concepto, los huéspedes pueden acceder a una amplia variedad de zonas comunes propias de alta calidad.

Entre ellas destaca una amplia piscina exterior, pista de pádel, zonas privatizables para eventos, jardines, espacios de reunión y estudio, un gimnasio con equipamiento de última generación, con zona interior y exterior, un área de juegos con putting green, ping pong y petanca, un espacio para barbacoas y una zona de vending, además del área de recepción con servicio 24/7, video seguridad 24 horas y servicio de mantenimiento. Además, el complejo cuenta con numerosas plazas de parking, 296 interiores y 66 exteriores.

Desde la compañía explican que el inmueble contará con espacios únicos gracias, entre otras cosas, a los murales de arte urbano, en este caso de la mano de @uriginal, que han servido de inspiración para el diseño gráfico de todos los espacios comunes. Las intervenciones artísticas del artista catalán tienen más de 130 metros cuadrados.

En lo referente al diseño interior del establecimiento, se ha confiado nuevamente en Ernesto de Ceano, quien ha establecido las bases de los nuevos espacios, junto al Estudio Candela Factoría.