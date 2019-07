"He sido pobre y he sido rico y, créanme, es mejor ser rico". La frase que acuñó la escritora estadounidense Gertrude Stein serviría para definir la tercera jornada de la 29 ruta ciclista Xacobea AC Hotels, que ha unido las capitales de Burgos y León. Las nueve horas empleadas en desplazarse 200 kilómetros hubiera sido otro cantar si el viento no se hubiera hecho peregrino. Soplaba en la dirección del Camino de Santiago y empujaba amablemente a velocípedos y tripulantes. Tan avezada comitiva, ya curtida en pedalear con eolo o céfiro en contra y a favor, proclama que es mejor lo segundo. Dónde va a parar.

Ojalá los elementos sean igual de benévolos para el tramo de mañana, entre León y Ponferrada. Vienen a ser 105 kilómetros jalonados por Valverde la Virgen, Hospital de Órbigo, Astorga y el monte Irago, más conocido como puerto de Foncebadón. No faltarán 'selfies' al pie de la Cruz de Ferro o de Fierro (según se refieran gallegos o los leoneses). A la vera de tan famoso mástil coronado con un crucero también habrá ocasión de cumplir el ritual y arrojar un guijarro al humilladero de piedras milenarias, en gratitud por haber llegado hasta ese cruce de regiones y culturas.

"Los ciclistas saben que hay vientos a favor, vientos en contra y luego está el que se llama viento gregario"

El parte de incidentes de la tercera jornada se limitó a un bidón de agua que cayó al asfalto, al resbalarse de las manos de un ciclista, si más consecuencias que su fútil pérdida. Esta nimiedad sirve para borrar el gafe de un itinerario que el año pasado acabó en el hospital, tras el atropello frontal de un ciclista del pelotón por un automóvil. El punto kilométrico exacto estará grabado de por vida en la retina de todos. Más de 70 corazones se encogieron al mismo tiempo mientras pulsaban la maneta del freno en ese cambio de rasante. Segundos después, la familia de la Ruta Xacobea AC Hotels volvió a celebrar la presencia del compañero, ya plenamente recuperado, de nuevo a lomos de su bicicleta. Milagro del Santo.

Para subir nota

Los ciclistas que quieran subir nota en asuntos de vientos deben honrar al viento a favor, y también al 'Gregario' o 'Gregal', que así se llama la corriente de aire que sopla del noreste. Además, los más aplicados, pueden hacer espacio en su 'smartphone' para dos aplicaciones: 'Windy', un espectáculo para los amantes de la meteorología, con información puntual y precisa sobre la temperatura, la lluvia, las olas y la dirección e intensidad de las rachas de viento; y 'MyWindsock', una app -compatible con la red social de los deportistas 'Strava'- que indica la fuerza y dirección de viento, tanto presentes como pasadas, para así poder comparar las sesiones deportivas en condiciones homogéneas.