Go Hub construirá una red internacional para startups

Olivia Fontanillo Valencia

Global Omnium ha dado un paso más en su apuesta por la digitalización y el emprendimiento con Go Hub, proyecto que integra y amplía los programas que la multinacional valenciana ha puesto en marcha en los últimos ejercicios en este ámbito, impulsados por Jaime Barba, director de Innovación Disruptiva y Transformación Digital del grupo. Go Hub incluye una aceleradora y un centro de innovación abierta, en los que se desarrollarán proyectos ligados al agua (watertech) y a la transformación digital de la industria. Nace con una clara vocación de expansión: el objetivo es contar con centros propios en todo el territorio nacional y en los países donde Global Omnium opera. "El grupo podrá, también, abrir nuevos mercados de la mano de nuestras startups", destaca Patricia Pastor, directora de Go Hub. (Más contenidos en la revista digital gratuita 'elEconomista Comunitat Valenciana').

"Global Omnium da servicio, actualmente, en más de 400 localidades españolas. Analizaremos dónde están las mayores oportunidades para seguir desarrollando el proyecto de emprendimiento. Tras la apertura de la sede en Sevilla -en el Acuario, propiedad del grupo-, la segunda fase se centrará en el Norte e iremos avanzando, paso a paso. Además, en los mercados internacionales donde estamos presentes -Latinoamérica, África y Oriente Medio- existe una demanda de este tipo de proyectos y estamos analizando oportunidades. Hemos diseñado un modelo propio que se puede exportar a cualquier ciudad o país, adaptándolo a la realidad de cada uno. La expansión dependerá de la estrategia del grupo en cada territorio", detalla.

Pastor explica que "los dos grandes pilares del Go Hub son la transformación digital de las ciudades y de la industria, para avanzar en modelos más sostenibles". Para ello, se apoyará en tecnologías disruptivas, como el machine learning, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, realidad virtual o robótica. Nuestro lema es 'NOW. Not Only Water'".

El hub de emprendimiento ha arrancado con 25 equipos, entre la sede central de Valencia -que cuenta con 2.500 metros cuadrados, con diferentes espacios- y la delegación de Sevilla, que han supuesto una inversión de en torno a seis millones de euros. Entre ellos, hay tanto startups en fase piloto, como otras en fase de crecimiento o internacionalización, que trabajan en tecnologías disruptivas y soluciones globales y escalables (scale-up). La aceleradora, Go Hub Accelerator, ofrece formación, mentoring, promoción, servicios de asesoría y oportunidades de colaboración.

"No hemos definido un número de proyectos objetivo, porque lo fundamental es la calidad y el potencial de las propuestas", apunta Pastor.

La firma lanzará, cada año, cuatro retos (Challenge Series), a través de los que buscará soluciones a desafíos o problemas reales y cuya convocatoria estará abierta a emprendedores de todo el mundo.

Go Hub ha firmado un acuerdo de colaboración con School of AI (Escuela de Inteligencia Artificial), organización nacida en Silicon Valley, que tiene más de 800 embajadores en 400 ciudades del mundo. El objetivo es facilitar formación, casos y aplicaciones prácticas. "Buscamos una comunidad local de aprendizaje, con charlas, bootcamps, workshops y hackatones, para enseñar el impacto positivo global a estudiantes, investigadores y startups de este tipo de tecnologías", indica Pastor. Se ha abierto ya un ciclo de Charlas Tech, que semanalmente, y de forma abierta, tratará de aportar valor.

En esta línea, Patricia Pastor subraya que "Go Hub nace con el objetivo de sumar, ser un facilitador y ayudar a generar y potenciar el ecosistema de emprendimiento que se ha construido en los últimos años en la Comunitat".

Inversión directa

Global Omnium complementa los programas de aceleración con Go Hub Ventures, destinado a invertir en startups de innovación y tecnologías disruptivas con el fin de ayudarlas a acelerar empresas de alto valor añadido.

El presidente de Global Omnium, Eugenio Calabuig, detalló que el grupo ya ha invertido en cuatro de las compañías que ha impulsado: Linkener, que trabaja en el desarrollo de tecnología para el control y gestión de consumos energéticos industriales; Nexus Integra, dedicada a soluciones de industria 4.0; Sales Layer, que facilita la gestión de la información para ecommerce, y Yeeply, plataforma de desarrollo de proyectos tecnológicos y aplicaciones.

