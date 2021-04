Libertas 7 apuesta por la rehabilitación y mantiene sus planes para crecer en hoteles

Ángel Álvarez Valencia

El grupo inmobiliario y de inversión Libertas 7, que cumple su 75 aniversario desde la creación de su sociedad Forum Inmobiliario Cisneros (Ficsa), quiere seguir apostando por la promoción tras desarrollar 7.296 viviendas en Valencia y su entorno.

Tras haber sobrevivido a crisis como la del petróleo, la del 92 o la financiera de 2008 que se llevó por delante a uno de los emblemas de sus inversiones, Banco de Valencia, Libertas 7 también ha superado la pandemia del Covid, que le llevó a registrar pérdidas el año pasado.

Según su consejera delegada, Agnes Noguera, pese a la crisis sanitaria su actividad inmobiliaria en estos meses ha ido bien. "De nuestras cuatro promociones en marcha, prácticamente están vendidas todas las viviendas en dos y las otras marchan a buen ritmo de ventas", apuntó.

Para el grupo de la familia Noguera, el hecho de la oferta inmobiliaria de obra nueva en Valencia sea limitada está haciendo que no se reduzcan los precios y siga siendo un mercado rentable. De hecho, confía en el sector en el que nació Ficsa hace 75 años para asegurar su futuro aunque según explicó su consejera delegada quieren "poner más énfasis en la rehabilitación porque el suelo es finito".

Donde los efectos de la pandemia han sido más negativos ha sido en el sector turístico, por el que precisamente la firma apostó con fuerza para diversificar poco antes de la irrupción del coronavirus y asumió un hotel en Valencia con la marca Sea You. El coronavirus paralizó ese establecimiento al igual que su planes de crecimiento, aunque Noguera destacó que se mantienen y su intención es incorporar la gestión de más hoteles, aunque siempre con el concepto de hotel boutique y no grandes establecimientos.

Además el grupo mantiene en alquiler algo más de 70 apartamentos turísticos en Port Saplaya, que con con 1.602 viviendas y apartamentos fue uno de los proyectos estrella del empresario Álvaro Noguera.

En cuanto a su área de inversión, la recuperación bursátil tras el impacto inicial ha limitado los efectos de la crisis en su área de cotizadas. Libertas 7 también creó Amaltheia para invertir en empresas no cotizadas del sector agroalimentario, donde tiene una participación en la marca de zumos funcionales Via Nature, de AMC Group. "Hemos estudiado muchas inversiones pero es cierto que se ha convertido en un sector en que hay mucho interés y no tenemos prisa", comentó Noguera, que durante su intervención recordó que la prudencia es uno de los principios que ha guiado a la familia.

Cotizada

Tras décadas cotizando en mercados secundarios, este año ha dado el salto al mercado continuo. Su intención es aumentar el 15% actual de free float -porcentaje que se mueve en el mercado- y Noguera considera que esa apuesta por la Bolsa no choca con la intención de mantener el carácter familiar y la independencia de la compañía como hasta ahora.

Para celebrar su aniversario la empresa y la familia, que posee también el Museo de soldados de plomo con cerca de 100.000 figuras, ha organizado un programa de encuentros empresariales y culturales durante todo este año.