El taxi de Santander reniega de Cabify: "No hay pacto, se han equivocado de ciudad"

El sector del taxi de Santander ha amanecido perplejo con la noticia de que Cabify ha desembarcado en su ciudad gracias a una alianza con una parte del gremio.

El presidente de la Federación de taxistas de la capital cántabra, Manu Andoni Ruiz, no ha dudado en mostrar su sorpresa con el anuncia y en desmentir cualquier tipo de pacto con la plataforma fundada por Juan de Antonio.

"No hay pactos. No conocemos ningún taxi que se halla aliado con ellos y con las asociaciones no ha habido acercamientos. Cabify se ha equivocado de ciudad para intentar entrar en el sector del taxi", asegura Andoni en declaraciones a este diario.

Según explica el representante, en Santander sólo hay 230 taxis y dos asociaciones, Radio Taxi, con 197 licencias y Tele Taxi con 32 vehículos. Ambas pertenecen a la federación, que está integrada en Antaxi, y las dos niegan cualquier tipo de acuerdo con la plataforma. Aunque no puede asegurar que ninguno de sus asociados se haya acercado a Cabify sí que deja claro que el taxi de Santander ya trabaja en exclusiva con la aplicación Pide Taxi y que en principio los vehículos no podrían estar con las dos. En este punto, hay que recordar que Cabify también tiene una cláusula de exclusividad que no permite a las VTC operar con ellos y Uber al mismo tiempo.

"No vamos a permitir que se derive ningún tráfico por la plataforma de Cabify. Los taxis de la radioemisora tienen que estar disponibles para cubrir la demanda", explica Andoni que "no da crédito" a la noticia. "Es un globo sonda. No sabemos por qué han hecho este anuncio", sentencia.

En este sentido, Elite Taxi ha publicado una nota de prensa en la que tacha a la plataforma de mentirosa. "Es absolutamente falso que Cabify haya llegado a un acuerdo con los taxistas de Santander para operar a través de su aplicación. Los taxistas santanderinos son los primeros sorprendidos y no dan crédito a la noticia", asevera la asociación liderada por Alberto Álvarez. Tras saltar la información, el gremio ha tratado de buscar qué taxistas podrían estar vinculados con la aplicación y con cuantos coches cuentan. Algunas fuentes hablan de tres, otros de 20 y otros de que ya no hay ninguno, aunque nadie lo sabe y Cabify se niega a detallar con cuantos coches cuenta.

En una nota de prensa, la plataforma asegura que el servicio para los taxis está disponible desde hoy 25 de abril aunque algunos taxistas que han intentado usarla no han conseguido coger uno y, además, aseguran que la aplicación dice que no está disponible. Con quien no hay acuerdo ni se le espera, de momento, es con las VTC tradicionales de la provincia, que también están sorprendidas con la noticia.

Cabify asegura que sí está dando servicio

Por su parte, fuentes de tecnológica indican que se están realizando los primeros viajes en taxi en Santander con varios taxis ya conectados en la aplicación de Cabify que está ofreciendo servicio en un proyecto que está arrancando. La intención es ir sumando más colaboradores tanto aquí como en otras ciudades de España. Para ellos, la plataforma ha habilitado una página web en la que informa al colectivo de los detalles de esta colaboración.

"Con este proyecto nuestro objetivo es reforzar el taxi como una alternativa más al uso del vehículo privado en las ciudades y aprovechar el reconocimiento de la marca Cabify en España para integrar este servicio y dinamizar todavía más su uso. Colaborar con el sector del taxi es lo natural para nosotros", aseguró Mariano Silveyra, presidente de Cabify en Europa.

El servicio que ofrece la plataforma en Santander es similar al de las VTC aunque no podrá dar el precio cerrado. "Cabify también ofrecerá al usuarios una estimación del coste total de trayecto, aunque el precio final será fijado por el taxímetro", explica la compañía. Así, se podría contratar el taxi, saber por dónde va y cuánto tarda en llegar y pagar a través de la aplicación por vía electrónica y luego enviará una factura al mail con el recorrido realizado.