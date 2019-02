Las VTC avisan de que también saldrán de Valencia si se aprueba la antelación de quince minutos

Unauto, la patronal de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), ha advertido de que las firmas del sector dejarán de operar en Valencia si prospera y se aprueba el Decreto que el Gobierno de la región prepara para regular el sector, por el que, al igual que en Cataluña, sopesa obligar a contratar estos vehículos con quince minutos de antelación.

"Es imposible operar en esas condiciones", advirtió en declaraciones a Europa Press el presidente de Unauto Comunitat Valenciana, Ricardo González, quien tildó el Decreto de "despropósito total".

Se da la circunstancia de que Uber y Cabify, que el pasado viernes dejaron de operar en Barcelona al entrar en vigor al misma norma de contratar con quince minutos de antelación, también están presentes con sus respectivas plataformas de movilidad en Valencia.

Para los dirigentes de Unauto, con esta medida la Generalitat "propone la desaparición de las VTC". "Si ese decreto va por donde han dicho, pasará como en Cataluña", ha aseverado.

"No es una amenaza, pero es imposible operar en esas condiciones, que van en contra del libre mercado", ha remarcado, y ha insistido en que "la situación será idéntica que en Cataluña".

500 puestos de trabajo

Según Unauto, en la práctica, el Decreto supondrá "acabar con más de 500 puestos de trabajo", y que los ciudadanos de Valencia tengan "una solución de movilidad menos".

Además, avisa de la posibilidad de que "los valencianos tengan que pagar este despropósito", en el caso de que las empresas de VTC llevan a la Generalitat a los tribunales y reclamen indemnizaciones.

El representante de Unauto denunció que Decreto de la Generalitat valenciana supone "rendirse a las exigencias del taxi y eliminar la competencia".

Por contra, considera que las VTC proponen la liberación de la precontratación para los dos transportes. "Hay muchos operadores en el mercado, pedimos una precontratación libre, que el ciudadano pueda elegir alternativas de acuerdo con sus necesidades", argumentó.

También ha criticado la medida referida a prohibir la geolocalización, ya que considera que es "volver al siglo XX". "Es una ventaja tecnológica que tenemos y la quitamos de en medio, además con competencias que no son suyas. No lo entendemos", ha lamentado, si bien ha puntualizado que medidas como la prohibición de estacionar en superficie y de captar circulando "no influyen" porque ya estaba en la norma.

El taxi reclama 12 horas de precontratación

Las asociaciones de taxistas de la Comunidad Valenciana consideran "escasa e insuficiente" la propuesta de la Generalitat de obligar a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a contratar sus servicios con una antelación de quince minutos, por ello, y reclaman que este tiempo sea de doce horas.

Así lo han explicado el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, Fernando del Molino, y el de la Asociación Gremial del Taxi, Ismael Arráez, en declaraciones a Europa Press tras la reunión que han mantenido este martes con la Conselleria de Vertebración del Territorio.

Los taxistas reclaman que el tiempo de antelación para contratar un VTC sea "claro y no deje lugar a dudas". Para ello, ha propuesto que sea de 12 horas porque, a su parecer, es un periodo que "define claramente que no es un servicio inmediato", mientras que el planteamiento de la Conselleria "no diferencia esa inmediatez".

También ha pedido que los VTC "vuelvan a la base" tras realizar un servicio, dado que, en este sentido, el Decreto sólo establece que tengan que no puedan aparcar en la vía pública. "No sabemos cómo van a hacer cumplir, porque luego los VTC incumplen todo y no hay forma de demostrarlo", ha aseverado el representante del taxi.