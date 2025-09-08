Iberostar reabre en Fuerteventura su hotel de lujo tras una renovación integral

Iberostar Hotels & Resorts ha reabierto el Iberostar Selection Fuerteventura Palace, un cinco estrellas situado frente a la playa de Jandía, tras un proceso de transformación que refuerza la apuesta de la cadena por Canarias, donde está presente desde 1986 con 11 hoteles. La reforma, centrada en ofrecer una experiencia premium a parejas y familias, combina un rediseño completo de las instalaciones con un fuerte componente de sostenibilidad y compromiso social.

El hotel, que emplea a más de 300 personas, busca convertirse en un refugio de calma y conexión con la isla. Sus 437 habitaciones han sido renovadas con un diseño inspirado en los paisajes de Fuerteventura, desde los tonos verdes y terracotas de la flora y la montaña de Tindaya hasta los azules del Atlántico. "Estamos especialmente orgullosos de este proyecto de transformación, que demuestra nuestra apuesta por Canarias como destino de referencia para los viajeros europeos", señaló Finn Ackermann, Chief Commercial Officer de Iberostar Hotels & Resorts.

Nuevas experiencias para el huésped

El Fuerteventura Palace incorpora ahora cuatro piscinas, gimnasio, spa y una amplia oferta gastronómica con tres restaurantes y tres bares. Entre las novedades, destacan el Star Café, abierto las 24 horas; el Lobby Bar Sansofí con terraza; el restaurante alMar, que combina cocina local con vistas al mar; y la ampliación del Teppanyaki Tsukiji. Además, los clientes con acceso al programa Star Prestige disponen de un solárium, lounge y piscina exclusivos.

La experiencia se completa con propuestas vinculadas al entorno local, como talleres con aloe vera o tratamientos de bienestar basados en este producto emblemático de la isla. El objetivo es integrar la estancia con la esencia de Fuerteventura y reforzar el vínculo del hotel con la comunidad local.

La renovación del Iberostar Selection Fuerteventura Palace se enmarca en la estrategia Wave of Change, hoja de ruta de la compañía para promover un turismo responsable. El establecimiento opera con electricidad 100% renovable y se orienta hacia la neutralidad de carbono en 2030. También impulsa la economía circular con un proyecto piloto de gestión de residuos orgánicos en colaboración con una planta local de compostaje y un equipo especializado 3R encargado de medir y reducir desechos.

El hotel aplica además tecnología con inteligencia artificial para minimizar el desperdicio de alimentos, participa en un programa de gestión textil que reutiliza uniformes y colabora con proveedores de pescado y marisco de fuentes responsables, en línea con los compromisos globales de la compañía.

Con más de 32.000 habitaciones en 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 13 países, Iberostar es la división hotelera del Grupo Iberostar, multinacional española 100% familiar. Cada año recibe 2,5 millones de clientes y ha consolidado su estrategia de sostenibilidad como eje central de su modelo de negocio. Su portafolio está segmentado en Iberostar Waves, Iberostar Selection y JOIA by Iberostar, orientados a diferentes tipos de experiencias vacacionales frente al mar.