Los viajeros europeos disparan las reservas para el Oktoberfest 2025

La tradicional Oktoberfest de Múnich ha consolidado su alcance global, atrayendo a un número récord de turistas internacionales, según datos de reservas hoteleras analizados por la compañía RateGain.

La celebración ya no es solo un evento local, sino un fenómeno mundial liderado por viajeros europeos, con un crecimiento sin precedentes en las reservas desde Portugal, Austria y el Reino Unido.

Según el análisis de RateGain, Portugal encabeza el crecimiento con un impresionante aumento del 141% en las reservas hoteleras para la Oktoberfest 2025, superando a otros mercados. Le siguen de cerca Austria (+83%) y el Reino Unido (+76%), mientras que Suiza (+60%), Israel (+53%) e Italia (+48%) también muestran un fuerte repunte.

El entusiasmo por el festival se refleja también en las principales ciudades de origen. Lisboa lidera el ranking con un asombroso incremento del 250% en las reservas, seguida por Viena (+137%), Milán (+119%) y Londres (+103%).

fuerte demanda interna y liderazgo transoceánico

El público alemán también demuestra su interés con notables aumentos en las reservas desde ciudades como Düsseldorf (+200%), Núremberg (+150%) y Berlín (+140%).

En cuanto a los mercados de larga distancia, Estados Unidos se mantiene como el principal emisor en volumen, a pesar de un leve descenso del 6% en las reservas. Sin embargo, ciudades como Atlanta, Nueva York y Houston registran cifras récord que compensan la caída en otros puntos como Chicago (-41%). Por otro lado, mercados como India (-14%) y Australia (-27%) muestran un reajuste en sus flujos.

Este crecimiento global del Oktoberfest se atribuye, en parte, a la mejora en las conexiones aéreas y a la creciente demanda de los viajeros por experiencias culturales auténticas que combinan tradición, gastronomía y música.

El informe de RateGain confirma que, este año, los brindis de Múnich resuenan mucho más allá de las fronteras alemanas, atrayendo a un público cada vez más diverso y global.