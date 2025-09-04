Terra Mítica recorta sus pérdidas a 2,4 millones tras impulsar los ingresos del parque temático un 17%

El parque temático Terra Mítica de Benidorm ha cumplido su 25 aniversario con un sensible aumento de sus ingresos, que han sido los mayores desde la pandemia e incluso han superado los del año 2019. La empresa gestora del recinto de ocio alcanzó los 15,9 millones de euros en 2024, un 17% más que el año anterior.

El incremento de la actividad tras el frenazo que supuso la pandemia a su actividad le ha permitido reducir sus pérdidas registradas en 2024, hasta los 2,4 millones de euros, un 41% menos que en el ejercicio anterior, aunque se mantiene en 'números rojos'. La sociedad ha tenido que reducir su capital en más de 14 millones de euros en los últimos años por los resultados negativos acumulados.

El parque temático está controlado por el empresario Georges Santa Maria, dueño también del parque acuático Aqualandia, a través del que posee el 78,7% de la sociedad que posee y explota Terra Mítica.

El complejo alicantino inicialmente fue promovido por el Gobierno autonómico y las antiguas cajas de ahorros valencianas junto a un grupo de socios locales. Sin embargo ante la falta de rentabilidad, los principales accionistas lo traspasaron al dueño de varios parques acuáticos de la Costa Blanca y de hoteles en varios países en el año 2012.

Hotel con Marriot

Según explica la empresa, la firma sigue trabajando para dejar atrás las pérdidas con la ampliación y mejora de su oferta de mediante la ejecución del plan de diversificación del negocio y de actividades complementarias que inició con la construcción del un resort tematizado con villas individuales en un área contigua al parque temático.

Una estrategia que ha continuado "en el presente ejercicio a través de la ampliación de sus instalaciones y servicios en una de las áreas del recinto del parque próxima al mencionado resort".

Precisamente la gestión de ese complejo hotelero propiedad del grupo de Georges Santa Maria ha pasado a manos de la multinacional hotelera Marriot, que ha rebautizado esta temporada el complejo Grand Luxor, con 300 habitaciones y 102 villas, como Four Points by Sheraton Costa Blanca.