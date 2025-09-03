Eurostars (Hotusa) crece en EEUU con la compra de un hotel en Boston

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha reforzado su presencia en Estados Unidos con la adquisición del Eurostars The Boxer 4*, su primer hotel en Boston. Con esta operación, la compañía suma cinco establecimientos en el país, donde ya opera en Chicago, Nueva York y Miami, y alcanza la decimoquinta incorporación a su cartera en 2025.

El Eurostars The Boxer 4* es un hotel boutique de estilo industrial ubicado en un edificio de 1904, considerado una de las primeras manifestaciones del estilo arquitectónico "flatiron" en la ciudad. El inmueble destaca por su fachada triangular de ladrillo y un interior renovado con una estética contemporánea que combina el carácter original de la construcción con un diseño cuidado. Dispone de 80 habitaciones de líneas sobrias, decoradas con mapas antiguos en los techos, arte local y materiales nobles que buscan reflejar la identidad cultural de Boston.

Situado en el barrio de West End, el hotel se encuentra a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Logan y a 5 minutos de la Estación Sur de Boston, con acceso a varias opciones de transporte público, lo que refuerza su atractivo para viajeros de negocios y turistas urbanos.

El presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, afirmó que "la incorporación del Eurostars The Boxer 4* responde a la política de expansión de la compañía, consolidando su presencia en enclaves estratégicos para fomentar el turismo urbano y de calidad".

Una apuesta por Boston

Boston, capital de Massachusetts y una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, combina un relevante legado histórico con un ecosistema académico y empresarial de proyección internacional. La presencia de universidades como Harvard o el MIT, junto a su papel como centro financiero y tecnológico, convierten a la ciudad en un destino estratégico para el sector hotelero.

La entrada de Eurostars en Boston amplía su red en un mercado donde busca equilibrar la oferta para turismo cultural y corporativo, consolidando su perfil en Estados Unidos más allá de los focos tradicionales de Nueva York y Miami.

La expansión de Eurostars

Eurostars Hotel Company es la primera cadena por número de hoteles en España y la sexta en Europa, con 287 establecimientos repartidos en 23 países. Su cartera se estructura en seis marcas: Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels y Tandem Suites, que abarcan desde hoteles de alta gama en ubicaciones privilegiadas hasta alojamientos funcionales y apartamentos premium.

La operación en Boston confirma la estrategia de crecimiento de Grupo Hotusa en mercados internacionales. Solo en 2025, la compañía ya ha sumado 15 hoteles a su portafolio global, consolidando su expansión en enclaves clave del turismo urbano y de negocios.