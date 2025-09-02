Silken aterriza en Portugal con la apertura de su primer ecohotel

Silken Hoteles ha iniciado su expansión internacional con la apertura de su primer establecimiento en Portugal. La cadena española ha inaugurado el Silken Mezio National Park, un ecohotel de 4 estrellas y 39 habitaciones, situado en Porta do Mezio, una de las entradas principales al Parque Nacional de Peneda-Gerês, en el norte del país. Con este proyecto, Silken eleva su cartera a 35 hoteles en 31 destinos, reforzando su presencia en el mercado ibérico.

El nuevo establecimiento se ubica en un enclave natural de referencia, a una hora de Vigo y cerca de Braga. Su apertura responde a la apuesta de la compañía por el turismo sostenible y de calidad, integrando un alojamiento de alta gama en un entorno protegido.

El Silken Mezio National Park está diseñado para combinar descanso y actividad. Dispone de un spa y centro de bienestar con piscina climatizada, sauna y baño turco, enfocado en ofrecer experiencias de relajación. Al mismo tiempo, el hotel se presenta como un destino polivalente: orientado tanto al turismo de ocio como a encuentros profesionales. Cuenta con una sala multifuncional equipada con tecnología para presentaciones o reuniones, y habitaciones comunicadas para familias.

En el plano gastronómico, el hotel mantiene la línea de Silken de apostar por productos de proximidad. Los huéspedes podrán degustar la oferta culinaria en el salón interior o en la terraza con vistas a la montaña. El desayuno buffet busca facilitar un arranque completo de la jornada, especialmente para quienes opten por explorar la zona.

El entorno del Parque Nacional de Peneda-Gerês refuerza la propuesta del hotel como destino turístico. El área combina naturaleza, deporte y patrimonio, con opciones que incluyen senderismo, rafting y actividades al aire libre, además de restos arqueológicos que permiten una inmersión en la historia local.