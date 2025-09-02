ID Logistics entra en Canadá con la apertura de un centro logístico en Toronto

ID Logistics ha desembarcado en Canadá con la apertura de un centro logístico en Ajax, en el área metropolitana de Toronto. Se trata del país número 19 en el que opera la compañía, que refuerza así su estrategia de crecimiento en Norteamérica, donde ya cuenta con una presencia significativa en Estados Unidos.

La instalación forma parte de un acuerdo global con un actor internacional del comercio electrónico con el que colabora desde 2017. La empresa busca consolidar en Canadá un modelo de expansión basado en la entrada con un cliente estratégico y la posterior captación de nuevos contratos en el mercado local.

El nuevo centro se ubica en una de las zonas logísticas más importantes del país, ya que el área de Toronto concentra más del 50% de la superficie destinada a esta actividad.

El edificio, de nueva construcción y última generación, cuenta con 70.000 metros cuadrados, 120 muelles de carga y capacidad para procesar entre 55.000 y 75.000 unidades al día. Además, se ha adaptado a las condiciones climáticas extremas de la región, con losas calefactadas, sistemas antihielo y equipos especializados para la retirada de nieve.

En paralelo, ID Logistics ha diseñado un plan de recursos humanos específico para el mercado canadiense, marcado por la escasez de mano de obra cualificada. En colaboración con agencias locales, la empresa ya ha iniciado las contrataciones y ha formado a los responsables del nuevo centro en otras plataformas del Grupo. Se espera que cerca de 300 empleados se incorporen próximamente, con programas de capacitación adaptados tanto a los estándares del cliente como a los de la propia compañía.

La firma considera que Canadá ofrece un gran potencial para su expansión. Con 41 millones de habitantes y un sector logístico en transformación, el país demanda socios experimentados y capaces de responder a las necesidades de fabricantes, distribuidores y plataformas de comercio electrónico. La compañía ya está participando en licitaciones y busca ampliar su base de clientes en este mercado.

Eric Hémar, presidente y consejero delegado de ID Logistics, destacó que la apertura en Canadá "es una gran oportunidad para apoyar a nuestros clientes en toda Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá", al tiempo que refuerza el desarrollo equilibrado de la empresa a ambos lados del Atlántico.

Con esta nueva operación, ID Logistics consolida su red internacional, que en 2024 generó ingresos de 3.300 millones de euros y gestiona cerca de 450 centros logísticos en Europa, América, Asia y África, con una plantilla de 42.000 empleados.