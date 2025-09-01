Iberia y Air Europa activan una nueva guerra de precios con billetes a Europa desde 21 euros

Coincidiendo con el final del verano y el inicio del nuevo curso, marcado por la entrada de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, ésta aerolínea y su principal competidor en España, Iberia, han lanzado sendas campañas comerciales para consolidar sus posiciones en el mercado y estimular la demanda en los próximos meses. Las dos compañías han puesto a la venta billetes con precios reducidos tanto para rutas nacionales y europeas como para destinos de largo radio, en un intento por llenar aviones en la temporada baja.

Iberia presentó el 28 de agosto su nueva campaña, disponible hasta el 22 de septiembre. La aerolínea ofrece vuelos dentro de España desde 21 euros por trayecto a ciudades como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza. Otros destinos nacionales se sitúan en 25 y 29 euros, mientras que los billetes a Canarias arrancan en 35 euros por trayecto, con aplicación del descuento de residente cuando corresponda.

En el ámbito europeo, la compañía del grupo IAG ha fijado precios desde 25 euros a Lisboa y Oporto, 39 a Venecia, 42 a París, 45 a Roma y 59 a Londres. También se incluyen destinos de invierno como Innsbruck, desde 59 euros, o Tromso, por 99 euros por trayecto. Los vuelos a África también entran en la promoción, con Argel desde 35 euros o Marrakech desde 41.

En el largo radio, la gran apuesta de la compañía, también hay rebajas. Iberia ofrece vuelos directos a nueve destinos en Estados Unidos, con tarifas desde 187 euros a Nueva York, 190 a Chicago y Washington, 195 a Boston y San Francisco, 205 a Miami, 240 a Orlando, 245 a Los Ángeles y 264 a Dallas.

Hacia América Latina, la campaña oferta descuentos a 20 ciudades de 16 países. Entre ellas, Puerto Rico desde 207 euros, México desde 236, Panamá desde 281, Caracas desde 284, Bogotá desde 332, Lima y Río de Janeiro desde 343, así como los nuevos destinos brasileños de Fortaleza y Recife, desde 298 y 315 euros respectivamente. Para Asia y Oriente Próximo, la promoción contempla vuelos a Doha desde 350 euros y a Tokio desde 397.

La compañía también ha incorporado descuentos adicionales a través del programa Iberia Plus. Los clientes que canjeen Avios podrán beneficiarse de un 25% de rebaja en la compra de sus billetes.

Air Europa, por su parte, ha activado su campaña "Time to Fly", disponible hasta el 14 de septiembre. Los precios parten de 21 euros por trayecto en la península y Baleares, 25 euros en Europa y 187 euros a Estados Unidos. En Latinoamérica, la compañía ha puesto a la venta vuelos desde 269 euros al Caribe, Centro y Sudamérica, con ejemplos como Caracas desde 269, Panamá desde 299, Bogotá y Santo Domingo desde 329, Lima desde 359 y Montevideo desde 389 euros por trayecto.

La promoción es válida para volar hasta el 29 de mayo de 2026 en el corto radio y hasta el 12 de junio de 2026 en el largo radio, aunque con exclusiones en fechas de alta demanda como Navidad, Semana Santa y puentes festivos. Además, incluye dos piezas de equipaje de mano sin coste adicional.

Con estas campañas, Iberia y Air Europa dan inicio a una intensa guerra de precios tras la temporada alta, con el objetivo de garantizar una ocupación estable en los próximos meses y atraer a viajeros que buscan aprovechar la temporada baja con tarifas reducidas. Lo hacen tras deshacer el pacto de no-agresión puesto en marcha con motivo del intento de compra de la primera por la segunda, fracasado el pasado verano tras las duras exigencias de Bruselas a la integración.

Air Europa, que recientemente ha acordado dar entrada a la compañía turca Turkish Airlines en su accionariado para reforzar su perfil financiero, aspira a elevar una cuota de mercado que se mantuvo estancada el pasado ejercicio por la falta de nuevos aviones, un hecho que espera resolver próximamente con la entrada del nuevo accionista, que tomará el 26% del capital a cambio de 300 millones de euros.