Imperial Brands renueva a otro de sus consejeros en Logista

El consejo de administración de Logista ha incorporado a Kevin Massie como nuevo consejero dominical tras la dimisión de Murray McGowan, que dejó el cargo el 31 de agosto por asumir nuevas responsabilidades en Imperial Brands, accionista mayoritario indirecto de la compañía logística.

Massie, que se incorporó por cooptación el 1 de septiembre, ocupará el puesto por un plazo de tres años, sujeto a la ratificación en la primera Junta General de Accionistas que se celebre. El nombramiento contó con el visto bueno unánime del consejo y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a propuesta de Imperial Brands.

Se trata de un movimiento que refuerza la representación del grupo en Logista. Massie se unió a Imperial Brands en 2024 como Director de los Servicios Jurídicos (General Counsel) y forma parte del Comité de Dirección del grupo, responsable de asesoría jurídica, gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo.

Con más de 20 años de experiencia internacional en sectores regulados y de bienes de consumo, Massie ha trabajado en Asia, África y América del Norte. Antes de incorporarse a Imperial Brands, fue Director de Servicios Jurídicos y Secretario del Consejo en PZ Cussons Plc, y ocupó posiciones de máxima responsabilidad en Vivo Energy y Tullow Oil Plc.

Comenzó su carrera como abogado especializado en mercado de capitales y fusiones y adquisiciones en firmas canadienses, y más tarde en Ashurst LLP en Dubái. Es Doctor en Derecho por la Universidad de Queen's (Canadá) y licenciado en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Trent.

Este nombramiento se suma a otros movimientos recientes en el consejo de Logista. En julio, Martin Staunton fue designado consejero dominical, cubriendo la vacante dejada por Richard Hathaway tras su dimisión. Staunton se unió al grupo en 2024 como Director de Transformación Estratégica, liderando la renovación estratégica de la compañía, y su cargo también requiere de aprobación.