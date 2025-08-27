Las obras en la A-5 en Badajoz ocasionarán nuevas afectaciones al tráfico a partir de este jueves

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía del Suroeste A-5, entre los kilómetros 392,300 y 407,821, en el tramo Badajoz Este - Badajoz Oeste, en la provincia pacense, con un importe de la adjudicación que asciende a 14,276 millones de euros (IVA incluido).

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir del jueves 28 de agosto desde las 7,00 horas se producirán distintas afectaciones al tráfico, como en el caso de la incorporación hacia la A-5 Mérida/Madrid desde Badajoz en el enlace 407, que estará cortada al tráfico.

Para alcanzar estos destinos se señalizará dos itinerarios alternativos, por la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía en el enlace 400; o por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por enlace 13.

También se procede al corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 407,26 y 405,6, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Además, se mantiene el corte total de la calzada sentido Mérida/Madrid, entre los kilómetros 398,6 y 391,8, desviándose el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Las afecciones al tráfico en el enlace 407 y en el tramo comprendido entre los kilómetros 407,26 y 405,6 en el lado de la calzada sentido Mérida/Madrid tendrán una duración estimada de 15 días, según indica el Ministerio de Transportes en nota de prensa.