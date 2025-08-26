Monbus ya opera el 'shuttle' entre las terminales de El Prat

Monbus ha resultado adjudicataria del nuevo servicio de transporte interno del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que incluye la gestión del shuttle entre las terminales T1 y T2, así como del transporte desde el parking de trabajadores durante los próximos cuatro años.

Este contrato, cuyo servicio estará operativo de forma ininterrumpida las 24 horas durante los 365 días del año, refuerza "el papel de la compañía como operador de referencia en entornos de alta demanda, donde la eficiencia operativa y la calidad del servicio son esenciales", según ha afirmado el grupo en comunicado.

El nuevo servicio entre la T1 y la T2, puesto en marcha este lunes, es una pieza clave en la movilidad diaria del aeropuerto, facilitando la conexión tanto de pasajeros como de personal.

Monbus coordinará este servicio desde sus instalaciones en la T2, que cuentan con una superficie de 15.000 metros cuadrados. Este espacio centralizará la logística y el control de la operación.

La compañía asumirá la operación con una flota de 10 vehículos equipados con varias tecnologías que permitirán optimizar los tiempos de espera, mejorar la accesibilidad y ofrecer una experiencia de transporte más cómoda y segura. Ejemplo de ello es un sistema que permite llevar un seguimiento en tiempo real de la flota de autobuses en funcionamiento.

Presencia en Cataluña

Monbus, con más de 100 años de historia, es una empresa gallega dedicada al transporte de personas tanto a nivel nacional como internacional. Con más de 2.800 trabajadores y más de 1.500 autobuses, su principal área de trabajo se encuentra en Galicia, Cataluña, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Oporto (Portugal).

En Cataluña, Monbus adquirió en 2009 la histórica empresa La Hispano Igualadina, convirtiéndose así en el primer operador español y de capital nacional en el transporte de viajeros por carretera. En esta región, la compañía cuenta con varios proyectos como el Aerobús o el transporte urbano entre los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona.