La familia Gallart invierte 13 millones en el futuro Hotel Fergus Lloret de Mar

El antiguo Hotel Clipper de Lloret de Mar (Girona) inicia un completo proceso de reposicionamiento para convertirse en Fergus Lloret de Mar. El establecimiento, propiedad de la familia Gallart desde los años 60, recibirá una inversión de 13 millones de euros para pasar de dos a cuatro estrellas. Las obras tienen previsto iniciarse en 2026.

Fergus, hotelera controlada por el empresario mallorquín Pep Cañellas, gestiona el activo desde el año pasado. Sin embargo, la inversión correrá a cargo de la propiedad.

Hasta ahora gestionado bajo la línea Affiliated by Fergus, el nuevo hotel se sumará a la cartera de la línea de negocio Fergus Hotels, que cuenta con hoteles de cuatro y cinco estrellas en los principales enclaves de la costa peninsular, Baleares y Canarias.

"Esta iniciativa responde al objetivo de fortalecer la actual propuesta hotelera hacia un modelo renovado que ofrezca una mayor calidad y variedad de servicios, así como una mejor experiencia de estancia", ha señalado la compañía en un comunicado.

El alojamiento reducirá el número actual de habitaciones (367), actualizándolas en línea con el resto de las áreas comunes. Además de la piscina y solárium, dispondrá de una completa oferta gastronómica internacional en su restaurante-buffet, además de un bar-restaurante y un gimnasio.

La cadena de Cañellas está compuesta por 34 hoteles y en lo que va de año ha incorporado dos activos en Cataluña (uno en Pineda y otro también en Lloret de Mar), que se suman a otros dos en Menorca firmados el ejercicio anterior. En 2026 estrenará un cuatro estrellas superior en Playa de Palma y en 2027 abrirá tres nuevos establecimientos también en Mallorca.