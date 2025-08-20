Los puertos de Algeciras y Tarifa baten récord con más de 3,2 millones de pasajeros y 700.000 coches hasta julio

Algeciras consolida su papel como gran puerta de conexión entre Europa y África. Según los datos publicados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), el tráfico de pasajeros y vehículos entre los puertos de Algeciras y Tarifa ha alcanzado en lo que va de 2025 cifras históricas, superando por primera vez los 3,2 millones de personas y los 700.000 vehículos embarcados.

Estas cifras sitúan ya a los tráficos del Estrecho por encima de los registros previos a la pandemia, reforzando la tendencia de crecimiento que viene marcando la zona en los últimos años. Solo en el marco de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que comenzó el 15 de junio, se ha registrado un aumento del 6,7% en el número de pasajeros y del 4,8% en vehículos respecto al mismo periodo del pasado año.

Operación Paso del Estrecho histórica

Durante el operativo estival han cruzado diariamente hacia Marruecos una media de 20.000 personas y 4.500 coches, con jornadas de especial intensidad como los días 13, 14, 20 y 26 de julio o el 1 de agosto. Destacan especialmente los récords alcanzados el 2 y el 3 de agosto, con 10.400 y 11.110 vehículos embarcados, respectivamente.

A pesar del volumen alcanzado, la APBA subraya que, por segundo verano consecutivo, no ha sido necesario activar la intercambiabilidad de billetes entre compañías navieras para agilizar la operativa, lo que ha permitido a los usuarios embarcar en su naviera preferida. Entre las rutas, la línea Tarifa-Tánger Ciudad ha sido la que más ha crecido, con un repunte del 12%.

Más camiones y repunte de la pesca

El flujo de pasajeros y vehículos se suma a la actividad de carga rodada entre Marruecos y la UE, que también sigue al alza. Entre enero y julio se han canalizado 325.787 camiones, lo que supone un crecimiento del 6,9%, tras añadir 41.376 unidades en el mes de julio (+10,2%).

En cuanto al tráfico total de mercancías, el puerto acumula 59 millones de toneladas en los siete primeros meses del año (-5%). Destacan los crecimientos en graneles sólidos (+79%) y en el tráfico de contenedores del mes de julio, que con 427.702 TEUs anotó un incremento del 6,6%. En el acumulado, los contenedores suman más de 2,7 millones de TEUs (-2,9%), con especial dinamismo en los llenos de importación (+0,6%) y exportación (+6,5%).

Por otro lado, la pesca fresca descargada en las lonjas de Algeciras y Tarifa se acerca a las 700 toneladas, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, tras un buen mes de julio en los caladeros del Estrecho.

El comportamiento de los tráficos en 2025 consolida a Algeciras y Tarifa como nodos estratégicos de intercambio entre Europa y el norte de África. Con una localización privilegiada en el Estrecho de Gibraltar, la APBA continúa reforzando su papel como hub logístico y de pasajeros en el Mediterráneo, con cifras que anticipan un cierre de año récord para la historia del puerto.