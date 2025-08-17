Las aerolíneas subieron un 11,6% los billetes en julio, el doble que en junio

Las aerolíneas que operan en España subieron un 11,6% el precio de los billetes en el mes de julio, en comparación con el año anterior, incremento que dobla al de junio, que fue del 5,8%.

Así lo revelan los datos definitivos extraídos del IPC de julio, que indican que con el incremento del pasado mes los billetes de avión han subido de forma ininterrumpida desde septiembre de 2024.

Estas dos últimas subidas llegaron después de haberlos incrementado un 0,2% en mayo y haberlos disparado un 19,3% en abril, en la que fue la mayor subida desde el 20,5% de septiembre de 2008.

En julio, las tarifas aéreas para volar dentro de España, que no bajan desde abril de 2024, subieron un 9,7% frente al 11,9% de junio, que llegó tras el repunte del 2,4% en mayo y el récord del 21,3% registrado en abril, el mayor de la serie histórica que se inició en 2017, puesto que antes el INE no separaba los datos de los vuelos nacionales e internacionales.

Antes, subieron un 5,2% en marzo, frente al 3,4% de febrero y el 5,1% de enero. Anteriormente, en diciembre lo hicieron un 11,3%, frente al incremento del 9,8% en noviembre y del 1,2% en octubre, después de que se congelaran durante el mes de septiembre tras dispararse un 21% en agosto, cuando registraron su mayor subida antes de la del pasado abril.

De esta manera, las tarifas nacionales siguen disparadas después de subir también con fuerza todo el verano pasado. Además del 21% de agosto se incrementaron un 11,7% en julio y un 12,3% en junio. Previamente los billetes nacionales subieron un 0,8% en mayo rompiendo con siete meses consecutivos de descensos.

Por su parte, los vuelos al extranjero subieron un 13,6%, más del triple que el 3,5% de junio, que llegó después de bajar un 0,9% en mayo, tras dispararse un 17,8% en abril con la mayor subida desde marzo de 2023 (18,8%). En marzo, habían bajado un 0,7%, rompiendo con cinco meses al alza.

En concreto, en febrero subieron un 2,5%, tras hacerlo también un 10,9% en enero, un 9% en diciembre, un 8,6% en noviembre y un 2,1% en octubre, cuando rompieron la tendencia a la baja iniciada en noviembre del año pasado, después de que los viajes al extranjero subieran desde junio de 2022 . De hecho, tanto en julio como en agosto de ese año se incrementaron más de un 20%, su récord histórico.

Antes, los billetes de avión para volar al extranjero encadenaron prácticamente una racha de 21 meses de bajadas desde el inicio de la pandemia, que solo se rompió en diciembre de 2021 con un ligero repunte del 0,2%.

Más de 7.100 vuelos este domingo

De otro lado, este domingo se operarán 7.102 vuelos en España, 32 menos que un año antes, dando por finalizado un puente de agosto en el que Aena tenía previstos 28.134 vuelos.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será el que más vuelos registre en la jornada de este domingo, con 1.128 operaciones previstas, tan solo 8 menos que en el domingo equivalente en 2024, que fue 18 de agosto.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se realizarán 1.071 operaciones aéreas, siendo el segundo día con más vuelos de este puente por detrás del jueves y superando en 42 el número de un año antes.

Palma de Mallorca, tercer aeropuerto por volumen de vuelos, tiene previstas 1.035 operaciones, 23 más, que un año antes, mientras que Málaga-Costa del Sol verá 596 vuelos entre aterrizajes y despegues, seis menos.

El quinto aeropuerto con más operaciones de este domingo es Ibiza, donde se esperan 412 vuelos, 39 menos que en el domingo 18 de agosto de 2024.