Renfe habilita dos servicios especiales en cada sentido en la línea Madrid-Zamora

Renfe ha habilitado dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre Madrid y Zamora, dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, cuyo tráfico permanece interrumpido por cuarto día consecutivo como consecuencia de los incendios.

En concreto Renfe ha informado que se han habilitado cuatro servicios, dos desde Madrid hasta Zamora, con salida a las 13.20 horas y a las 19.17 horas, y otros dos en sentido contrario, que saldrán de la capital zamorana a las 14.36 horas y a las 20.11 horas.

Estos servicios especiales se prestan para dar servicio a los viajeros afectados después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya confirmado que este sábado no se reanudará el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia como consecuencia de los incendios.

Por otra parte, Renfe ha informado que el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo) está cortado debido a un incendio y están afectados todos los servicios de media y larga Distancia.

Además, en la línea Ávila-Madrid, permanece cortado el tramo entre Herradón/La Cañada y Ávila por otro incendio. A primera hora de la mañana, el incendio ha sido controlado y Renfe está pendiente de que no haya daños en la infraestructura para restablecer la circulación.

Por último entre Cáceres y Plasencia, desde las 08.30 horas de esta mañana se ha restablecido la circulación ferroviaria tras el incendio que tuvo lugar en la tarde de este viernes.

Renfe recomienda consultar los canales oficiales para actualizaciones en tiempo real y alternativas de viaje.