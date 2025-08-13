Vueling operará más de 1.700 vuelos en Barcelona durante el puente de agosto

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, operará más de 1.700 vuelos en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona entre el 14 y el 17 de agosto, coincidiendo con el puente, y más de 2.900 vuelos en toda su red, una media de más de 700 vuelos diarios, ha informado este miércoles la empresa en un comunicado. Barcelona, la principal base operativa de la compañía, concentra su mayor demanda hacia destinos nacionales como las Islas Baleares (Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca), Málaga, Tenerife o Gran Canaria.

En cuanto a destinos europeos, los viajeros apuestan por Londres, París, Ámsterdam, Roma-Fiumicino, Lisboa o Milán. Para la temporada de verano, Vueling ha programado más de 27 millones de asientos en toda su red, "reforzando su presencia en aeropuertos clave, el mercado nacional y los principales corredores internacionales", según la compañía.

En julio, la aerolínea transportó en Barcelona un total de 2.204.011 pasajeros, lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior. Vueling anunció a principios de año la apertura de cinco nuevas rutas internacionales desde Barcelona para este verano a Tivat (Montenegro), Rímini, Salerno (Italia), Essaouira (Marruecos) y Tirana (Albania). Con la incorporación de estas conexiones inéditas, Vueling se convirtió en el único operador en conectar España con Tivat, Rímini y Salerno, y la única aerolínea en disponer de la conexión entre Barcelona y Essaouira en el periodo estival.

En total, llegará a los 16 millones de asientos en Barcelona durante el verano de 2025, conectando la Ciudad Condal con más de 90 destinos, de los cuales 70 serán internacionales y más de 20 nacionales. La compañía aumentará su capacidad en los enlaces con el extranjero en un 13,5%, mientras que en el mercado doméstico el crecimiento será del 3%.

La expansión también incluye un refuerzo en Andalucía con la incorporación de dos aviones adicionales en sus bases de Málaga y Sevilla. La aerolínea ha programado más de cinco millones de asientos en la región para la temporada de verano, lo que supone un incremento interanual del 12,4%.