Minor Hotels abre su primer hotel en Perú con el debut de nhow Lima

Minor Hotels ha inaugurado su primer establecimiento en Perú con la apertura de nhow Lima, que comenzó a operar el 1 de agosto como parte de la estrategia de expansión regional del grupo. Con 243 habitaciones distribuidas en 13 plantas, el hotel se presenta como un nuevo referente en el sector al integrar diseño, arte, gastronomía y tecnología en un mismo concepto.

Ubicado en el distrito limeño de Miraflores, a 35 minutos en coche del aeropuerto internacional Jorge Chávez y a pocos minutos de los principales puntos turísticos de la ciudad, nhow Lima busca atraer tanto a viajeros de ocio como de negocios. La marca, que forma parte del portafolio de hoteles lifestyle de Minor Hotels, propone una experiencia que combina creatividad, cultura local y un estilo vanguardista.

En el tercer piso se encuentra Zönico, un restaurante de alta cocina que fusiona ingredientes regionales con productos peruanos, reinterpretando la gastronomía latinoamericana. Su propuesta se inspira en las tradiciones de los ocho países bañados por el Amazonas, con el objetivo de ofrecer una experiencia culinaria contemporánea y con identidad local.

En la planta 13, Pagano se perfila como un nuevo punto de referencia en la vida nocturna de Lima, combinando diseño, música y coctelería. En el mismo nivel, el bar junto a la piscina al aire libre ofrece vistas panorámicas y un ambiente cosmopolita para disfrutar de la ciudad desde las alturas.

Enfoque en el segmento MICE

Además de su oferta para el público general, nhow Lima apuesta por el mercado MICE (eventos, conferencias y ferias) con once espacios multifuncionales equipados con tecnología de última generación. Estos salones buscan diferenciarse de los formatos convencionales para eventos corporativos, ofreciendo entornos diseñados para fomentar la creatividad, la colaboración y el pensamiento disruptivo.

El objetivo es convertir al hotel en un referente en Sudamérica para reuniones de alto impacto, presentaciones de marca, encuentros de networking y eventos ejecutivos que busquen destacar en un entorno competitivo.

Estrategia de expansión

Con esta apertura, Minor Hotels refuerza su presencia en las Américas, donde suma este nuevo proyecto a un portafolio de más de 640 propiedades en 57 países, distribuidas por Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, África, el océano Índico y América. El grupo apuesta por un concepto hotelero que rompe con los estándares tradicionales, integrando diseño innovador y una identidad de marca diferenciada.

La cadena nhow, a la que pertenece el nuevo establecimiento, es conocida por situarse en áreas urbanas en transformación y por trabajar con arquitectos y diseñadores de renombre internacional. Cada uno de sus hoteles se concibe como un espacio creativo que busca convertirse en un icono en su ciudad y en un lugar de encuentro para la innovación cultural y social.

Con nhow Lima, Minor Hotels entra en el mercado peruano con un producto que combina posicionamiento estratégico, diferenciación estética y enfoque en segmentos de alto valor, alineado con su plan de crecimiento internacional y con la ambición de revitalizar la oferta hotelera en la región.