Meliá abrirá su primer hotel de lujo en Perú el próximo año

La cadena hotelera Meliá Hotels International reforzará su presencia en Latinoamérica con la apertura de un nuevo hotel boutique de lujo en el centro histórico de Lima. El establecimiento, que operará bajo la marca The Meliá Collection, se convertirá en el primero de esta cadena en el país andino, donde ya cuenta con otros dos operados con marcas de otros segmentos.

El hotel será gestionado por Meliá Hotels International y es propiedad de la empresa peruana Hoteles Bera, formada por las familias Bernui-Tarazona y Ramos-Bernui. El establecimiento abrirá en dos fases: la primera, prevista para julio de 2026, contará con 61 habitaciones; la segunda, en julio de 2027, elevará la capacidad a 107.

El hotel se ubicará en pleno centro histórico de la capital peruana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a pocos metros de la Plaza de Armas, la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno. El inmueble se levantará sobre la Casa de la Pila, llamada así por una pileta coronada por la Virgen de las Aguas, venerada durante siglos y conservada hoy en la iglesia del Sagrario.

Entre los siglos XVII y XIX, este espacio fue un punto de encuentro para intelectuales limeños y sede del Club Thalia. En 1839 acogió los inicios del diario El Comercio, y con el tiempo ha acumulado historias y leyendas. Actualmente, el restaurador Cirilo Bernui Tafur trabaja en su recuperación integral.

La incorporación a The Meliá Collection se sustenta en el valor patrimonial, cultural y simbólico del edificio. La marca agrupa hoteles con identidad propia, legado histórico y propuestas conectadas con el entorno. El nuevo establecimiento desarrollará un programa cultural propio, con actividades para que los huéspedes descubran el arte, la gastronomía y el patrimonio de Lima desde una perspectiva local.

"Esta nueva firma, The Meliá Collection a Lima, representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana", declaró Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International. Añadió que la compañía se enorgullece de crecer con socios locales que comparten la apuesta por "experiencias de primer nivel y un turismo de calidad".

El proyecto ha contado con el apoyo de Promperú, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Su director de Promoción de Inversiones Empresariales, Daniel Córdova, señaló que la misión de la entidad incluye atraer inversiones a sectores estratégicos como el turismo.

"Nos pone muy contentos haber colaborado con Meliá Hotels International en la llegada de The Meliá Collection, una marca identificada con la excelencia, y a la que acompañamos en la selección de su sede en el Centro Histórico de Lima", indicó. Con este proyecto, Meliá consolida su presencia en Perú, donde ya opera el Meliá Lima, que celebra su 25 aniversario, y el INNSiDE Miraflores.