BusUp logra 'ebitda' positivo y entra en Italia, Grecia, Colombia y Argentina

BusUp continúa abriéndose camino. La tecnológica catalana especializada en la gestión diaria de la movilidad corporativa sigue ejecutando su plan de crecimiento y refuerza su expansión internacional en el sur de Europa y Latinoamérica, al tiempo que logra alcanzar ebitda (resultado bruto de explotación) positivo.

La compañía entra en Italia, Grecia, Colombia y Argentina, mediante contratos de SaaS (software y servicios de gestión de transporte) a través de acuerdos estratégicos con operadores locales, tras consolidar en México y Estados Unidos.

En paralelo, el crecimiento también se ha producido de forma orgánica, con la apertura de nuevas operaciones en sedes de clientes globales ya existentes. Estos nuevos acuerdos y expansiones se concentran principalmente en sectores como el alimentario, retail, logístico y educativo. Hasta la fecha, operaba en ocho países repartidos entre Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

"Nuestra llegada a Grecia, Colombia, Argentina e Italia supone un paso más en nuestro compromiso por ofrecer soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles a escala global. Tras consolidar nuestro modelo en Iberia y las Américas, seguimos demostrando que nuestra tecnología y servicio es adaptable a distintos mercados y sectores, desde el corporativo al educativo", señala Rui Stoffel, cofundador y consejero delegado de BusUp.

Transporte escolar

La entrada en Grecia se ha materializado a través de un contrato de transporte escolar firmado con un grupo educativo propietario de más de 100 escuelas a nivel mundial, para implantar el modelo de gestión de BusUp en sus sedes. El objetivo planteado es optimizar el modelo actual y apoyar los equipos locales y operadores en la gestión diaria de sus centros, empezando con las sedes de Grecia, donde cuenta con 120 autobuses y más de 3.000 alumnos.

La tecnología proporcionada a los colegios permitirá al grupo mantener un control total de la operativa en tiempo real y optimizar más de un 15% los costes. "Gracias a una gestión inteligente de rutas, paradas y flota, la plataforma contribuye a una operación más eficiente, sostenible y escalable", apuntan desde la empresa.

Más de 20 millones de pasajeros

Desde su fundación en 2016, BusUp ha transportado a más de 20 millones de pasajeros, y cuenta con una cartera de más de 140 clientes en sectores como el logístico, farmacéutico, financiero, tecnológico, inmobiliario o educativo. Destacan empresas como Cognizant, Leroy Merlin o Merlin Properties.

Por su parte, entre sus accionistas se encuentran Finaccess y Sabadell Venture Capital (división de venture capital de Banco Sabadell) y roeza Ventures, Liil Ventures, Autotec Ventures y Finaves. En una reciente entrevista con elEconomista.es, Stoffel afirmó que BusUp dispone de los recursos suficientes para afrontar todo el proceso de crecimiento sin necesidad de nueva financiación.