Sierra Nevada abre durante dos noches una telecabina nocturna para observar las Perseidas

La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada en Granada abrirá el telecabina Borreguiles el lunes 11 y el martes 12 de agosto en horario nocturno para el seguimiento del fenómeno de las perseidas en la zona del mismo nombre, a 2.700 metros de altitud.

Así lo han informado desde la estación a través de una nota, en la que señalan que por segundo verano consecutivo, Sierra Nevada programa dos noches de observación "ante el creciente interés por esta actividad astronómica".

La observación de las perseidas desde Sierra Nevada se desarrollará, como es habitual, en la explanada de Borreguiles y en el interior de los restaurantes de la zona, donde, en función del producto que se adquiera -básico, todo incluido o todo incluido familiar-, se impartirán los talleres de astronomía, charlas divulgativas o la observación directa del cielo de Sierra Nevada.

El telecabina Borreguiles permanecerá abierto las dos noches -11 y 12 de agosto- de 21.00 a 1.45 horas. Todos los participantes recibirán una copa cava o refresco de bienvenida al llegar a Borreguiles, y un chocolate caliente con churros durante la noche.

Asimismo, el Cuarteto Allegretto, una agrupación musical granadina formada por músicos profesionales, aportará el hilo musical a las dos noches de las perseidas en el cielo de Sierra Nevada.