Meliá abre en Marbella su primer ME Hotel de Andalucía tras una inversión de 20 millones

Meliá Hotels International ha inaugurado oficialmente en Marbella su primer hotel ME en Andalucía, una apertura estratégica con la que la cadena balear consolida su apuesta por el segmento de lujo experiencial. El nuevo ME Marbella ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y la reforma integral del antiguo cuatro estrellas de la cadena en Puerto Banús, un proyecto ejecutado en plazo récord de seis meses.

Con esta apertura, Marbella entra en la selecta lista de ciudades elegidas por la firma ME by Meliá que ya cuenta con establecimientos cinco estrellas en Europa, Oriente Medio, América y México, entre los que destacan ME Dubai, ME Milan Il Duca, ME London, ME Madrid, ME Ibiza, ME Barcelona, ME Sitges, ME Cabo y ME Malta, a los que próximamente se sumarán ME Lisbon y ME Málaga.

Más de 125 millones en Málaga

Además del ME Marbella, Meliá tiene en marcha otros cuatro proyectos cinco estrellas en la provincia de Málaga: un nuevo hotel en Ronda, otro en Estepona que transformará el antiguo Kempinski, un establecimiento en Málaga capital —que también llevará la marca ME— y un segundo proyecto en Marbella. La inversión conjunta prevista para estos cinco activos supera los 125 millones de euros, según ha avanzado Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International.

"El lujo actual está estrechamente vinculado a la autenticidad, la conexión cultural y la experiencia. Eso es lo que representa ME by Meliá", ha destacado Escarrer durante el acto de apertura. El CEO de la compañía ha agradecido el esfuerzo institucional para hacer posible el proyecto: "Si no hubiera sido por la colaboración público-privada, este hotel no sería una realidad. Mucha gente se ha dejado la piel para que hoy estemos aquí".

El nuevo hotel cuenta con 200 habitaciones, incluidas 24 suites, y ha sido diseñado por ASAH Studio, que ha creado un concepto de arquitectura contemporánea, orgánica y funcional inspirado en el entorno andaluz. El espacio incluye una terraza con vistas panorámicas al mar, piscina en la azotea, gimnasio, y una zona wellness de la mano de Maison SPAs. A nivel gastronómico, la oferta está liderada por Pont Group con tres conceptos diferenciados: La Terraza del Med (cocina mediterránea), Solana (fusión y sushi de Juvia Group) y Barlume (cócteles de autor con sello LDV).

El proyecto ha supuesto también un impulso al empleo local. La plantilla ha pasado de 138 a más de 250 trabajadores, alineado con el compromiso de la compañía de generar empleo estable y de calidad. "Nuestra apuesta no es solo turística, también es social y económica. Apostamos por crear oportunidades reales allí donde invertimos", ha remarcado Escarrer.

En línea con las tendencias actuales que buscan, Me Marbella contará con una ambiciosa propuesta gastro de ocio abierta también al público local. El grupo Pont Hospitality será el encargado de gestionar de forma integral toda la oferta de Food & Beverage del hotel, con tres nuevos conceptos gastronómicos en España.

La Terraza Del Med, que por primera vez arranca en España como marca propia de la compañía, Solana by Juvia Group, un pool club que fusiona el alma de Miami con la frescura del Mediterráneo, desarrollado por el reconocido grupo estadounidense Juvia Group y Barlume, una innovadora propuesta de all-day dining, en la que combinan cócteles creativos y auténtica cocina mediterránea y que llega a desde NUeva York a Marbella de la mano del chef Roberto Yupanqui.

La ciudad con más camas cinco estrellas

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha subrayado la relevancia del nuevo hotel para el posicionamiento de la ciudad: "Marbella es desde hace tiempo la ciudad con más camas hoteleras de cinco estrellas de Andalucía, y hoteles como este contribuyen a mantener ese liderazgo". Añadió que "el turismo de excelencia es parte esencial del modelo de ciudad, y la llegada de una marca como ME es una garantía de calidad".

Por su parte, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el papel de las administraciones en atraer inversión: "Simplificar la burocracia y reducir impuestos es clave para que empresas como Meliá puedan instalarse, crear empleo y generar riqueza". También se declaró "fan del grupo Meliá y de su forma de entender la hospitalidad".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, por su parte ha puesto el foco en los beneficios de la colaboración público-privada en zonas de interior: "Ronda necesitaba un hotel como el que Meliá va a desarrollar. Es un proyecto que contribuirá a consolidar el turismo de calidad también más allá del litoral".

Expansión y reposicionamiento

Con este nuevo establecimiento, ME by Meliá —marca de lujo lifestyle del grupo balear— refuerza su implantación en destinos clave. Presente ya en ciudades como Londres, Madrid, Ibiza, Barcelona, Milán o Los Cabos, la marca representa la vanguardia del turismo de alta gama, vinculando diseño, música, gastronomía y experiencias culturales.

En palabras de Escarrer, "ME Marbella es mucho más que un hotel: es una plataforma de experiencias, un lugar de encuentro para residentes y visitantes, y una declaración de intenciones de lo que queremos aportar a esta ciudad y a Andalucía".