Más de 3.000 firmas para recuperar las frecuencias de bus entre Alcorisa (Teruel) y Zaragoza

Un total de 3.000 firmas recogidas se han entregado hoy en el registro de la Diputación General de Aragón, en la capital zaragozana, con el fin de solicitar la recuperación de las antiguas frecuencias de la línea de autobús entre Alcorisa o Alloza y Zaragoza, que atraviesa también las localidades de Andorra, Albalate del Arzobispo y Lécera.

Esta línea ya había sido objeto de petición de mejoras pero, ahora, con los cambios a raíz del nuevo mapa concesional de transporte interurbano por carretera, se pide la recuperación de las antiguas frecuencias y que no haya transbordos dado que, con el cambio realizado, obligaba a los viajeros a tener que realizar un transbordo en Híjar. Una situación que, además, aumenta el tiempo de viaje.

En materia de frecuencias, la petición pasa por recuperar las antiguas, puesto que anteriormente se disponía de tres y ahora se ha quedado en dos, lo que supone una reducción del servicio.

Con este objetivo, se han entregado hoy las firmas recogidas por parte de representantes de Teruel Existe con el fin de a su vez de que se mejore también el servicio de rutas en los municipios de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Bajo Aragón y Campo de Belchite.

En el acto de entrega de las firmas, el concejal de Teruel Existe en Alcorisa, Gerardo Villarroya, ha explicado que se han recogido firmas entre todos los pueblos por los que pasa la línea que sale de Alcorisa a Zaragoza, pero que atraviesa también Andorra, Alloza y más localidades de afluencia a esa línea.

Villarroya ha incidido en la necesidad de que se recuperen las frecuencias porque, al final, esta reducción del servicio "sirve de argumento para decir que las personas no lo usan y no lo usan porque el servicio no es de calidad. Al final, se convierte en un círculo vicioso".

En el acto también ha participado el concejal de Andorra por Teruel Existe, Antonio Donoso, quien ha destacado que estas peticiones no son solo cuestión del tiempo que se pierde en los transbordos, sino también de "la debilidad que tienen las personas vulnerables porque hay que sacar online los billetes y a veces llegan a Híjar y, como no lo habían hecho, se quedaban tiradas en tierra. Eso es muy estresante para la gente mayor".

La situación no solo afecta a las personas mayores. También tiene consecuencias para los jóvenes, dado que los fines de semana tenían una línea para volver al pueblo. Sin embargo, con el cambio de horarios, "ya no les sale a cuenta". En este sentido, ha expuesto que "si antes volvían a las siete de la tarde de su casa a Zaragoza, ahora la salida es a las tres o las cuatro. Hemos notado que ahora muchos jóvenes no vuelven al pueblo en fin de semana porque les resulta muy incómodo".

Una situación que alegan que se viene produciendo desde finales del año pasado, pero que desde la dirección general de Transportes dijeron que se iba a solucionar. "Vimos buena voluntad, pues hemos retrasado las protestas", han incidido.

Sin embargo, "pasan los meses y los vecinos se quejan, las personas mayores sobre todo, aunque no solo son los mayores los que lo sufren. Cuando se deterioran los transportes son sus familiares y amigos los que tienen que coger permisos de trabajos, dejar cosas suyas para ayudar a sus ancianos".

"Es que estábamos bien", ha añadido Donoso, quien ha recordado que, "en ese momento queríamos mejores servicios, claro, pero con el cambio ha ido a mucho peor. Para eso son las firmas, para que nos dejen como estábamos como mínimo".

Una petición que también ha corroborado Javier Ciprés, diputado de la Diputación Provincial de Teruel, que ha incidido en que "si queremos que los pueblos puedan crecer, la movilidad tiene que ser realista y de verdad. Que la gente no tenga que tener vehículo particular para tener una vida normal".