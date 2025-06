Booking.com elimina más de 4.000 anuncios de pisos turísticos ilegales por orden de Consumo

La plataforma Booking.com ha retirado un total de 4.093 anuncios de alojamientos turísticos ilegales de su plataforma tras recibir un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. La mayoría de los anuncios eliminados correspondían a viviendas ubicadas en las Islas Canarias, una de las comunidades más afectadas por la proliferación de este tipo de alojamientos sin las garantías legales exigidas.

El requerimiento, enviado por Consumo, instaba a la multinacional a eliminar los anuncios que no cumplían con la normativa vigente. Entre las irregularidades detectadas figuran la ausencia del número de licencia obligatorio en varias comunidades autónomas, el uso de licencias falsas o no reconocidas oficialmente, y la falta de información sobre si el arrendador actúa como particular o profesional, lo que afecta directamente a la protección de los derechos de los consumidores.

Además de Canarias, Consumo ha identificado y Booking.com ha eliminado anuncios ilegales en otras comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja. Desde el Ministerio, se ha valorado la cooperación de la plataforma estadounidense una vez recibido el requerimiento, destacando que la acción se enmarca en una política activa para frenar el crecimiento descontrolado del alquiler turístico ilegal.

"Esta actuación es clave para poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos", ha señalado Bustinduy, quien ha vinculado esta práctica con las dificultades actuales en el acceso a la vivienda en zonas tensionadas por el turismo, como ocurre en buena parte del archipiélago canario.

El movimiento de Booking.com se produce apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ratificara por segunda vez la orden impuesta por el mismo Ministerio a Airbnb, que fue requerida a retirar más de 65.000 anuncios turísticos ilegales. En su momento, Airbnb recurrió a la vía judicial para intentar paralizar la aplicación del requerimiento, que inicialmente afectaba a 5.800 anuncios. Sin embargo, el tribunal desestimó la petición de medidas cautelares en dos ocasiones.

La Justicia ha respaldado así la actuación de Consumo frente a la plataforma, avalando la eliminación de un total de 65.935 anuncios en Airbnb que habían sido detectados por la Unidad de Análisis de Consumo del Ministerio. Estos anuncios compartían las mismas infracciones que los detectados en Booking.com: falta de número de registro, uso de licencias falsas o información incompleta sobre la identidad jurídica del arrendador.

Este tipo de infracciones, según Consumo, vulnera derechos básicos de los consumidores al impedir que se pueda comprobar la legalidad del alojamiento contratado o el régimen de protección aplicable según el tipo de arrendador. En muchos casos, la información incompleta puede inducir a engaño y dejar al cliente sin cobertura en caso de problemas.

Con estas acciones, el Ministerio refuerza su estrategia de control sobre las plataformas de alojamiento turístico, una cuestión que ha cobrado protagonismo en el debate público ante el impacto del turismo en la vivienda residencial y en la economía local. Según fuentes del Ministerio, las medidas se enmarcan en un plan más amplio para garantizar que todas las ofertas de alquiler cumplan la ley y no contribuyan a generar "zonas de exclusión residencial" por presión turística.