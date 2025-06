Eric Viale (IHG): "Queremos crecer en hoteles vacacionales porque hay un especial interés de los inversores"

En un contexto de normalización del sector hotelero tras años de crecimiento vertiginoso, InterContinental Hotels Group (IHG) continúa consolidando su presencia en España, un mercado clave en su estrategia europea. Eric Viale, director general de IHG Hotels & Resorts para el Sur de Europa, aborda en esta entrevista las perspectivas y los ambiciosos planes de expansión de la compañía en España.

P: ¿Cómo valoran su actividad en los últimos meses?

R: Estamos muy contentos con nuestro desempeño durante el 2024, y en el caso de España, también con el desarrollo que hemos tenido en el país. Es un mercado prioritario para nosotros a nivel europeo, el cuarto tras Reino Unido, Alemania y Francia. Vamos construyendo cada vez más notoriedad en el país con todas las marcas que tenemos, y lo que es más importante, también nos estamos ganando la confianza tanto de los inversores —en nuestra capacidad de ofrecer resultados— como de los huéspedes.

P: ¿Qué perspectivas tienen para este verano?

R: El primer cuatrimestre fue muy positivo en la región de Europa del sur, con cierto crecimiento respecto al año previo, y estamos muy contentos con el principio de año en términos de comportamiento.

P: Tras años de crecimiento a doble dígito, el sector empieza a moderar sus perspectivas a cifras en torno al 5%. ¿Se está desinflando la burbuja de precios del sector hotelero?

R: Entramos en años de normalización en términos de negocio. No sé si es una burbuja, pero ya no tenemos el mismo ritmo de crecimiento de la clientela de ocio tan fuerte que tuvimos tras la pandemia. Pero otros segmentos también crecen o vuelven, como los viajes de negocios; u otros mercados que no se habían desarrollado o que están regresando. Por tanto, "normalización" es un concepto más natural. Hay una mezcla de signos que nos dan confianza y hacen que sigamos siendo optimistas para los años que vienen.

P: ¿Qué planes tienen en España?

R: Tenemos presencia tanto en centros urbanos como en destinos vacacionales. Hemos firmado bastantes proyectos y también abierto hoteles el año pasado, y los desarrollos siguen avanzando. Este año sumaremos dos hoteles nuevos en España: uno en Valladolid y un nuevo Indigo que hemos firmado en Menorca, que supone la entrada de esta marca en la isla.

P: ¿Contemplan crecer más en destinos urbanos o en vacacional?

R: En los dos, porque es parte de la estrategia. Nuestra amplia selección de marcas puede servir tanto para centros urbanos como para lugares de ocio y vacacionales. Hemos firmado en lugares como Mallorca, Menorca o Gandía, pero también pondremos en marcha un Holiday Inn Express en San Sebastián. Tenemos potencial para crecer en ambos segmentos, pero ahora estamos enfocándonos más en el ocio vacacional porque hemos visto un interés especial por parte de inversores internacionales e institucionales por crecer en en ese segmento.

P: ¿Tienen un objetivo anual de firmas?

R: Queremos continuar creciendo al mismo ritmo que en 2024. Seguimos desarrollando nuestras grandes marcas, y ya tenemos una presencia importante con Holiday Inn Express, que aún tiene mucho recorrido para expandirse. También hemos introducido nuevas marcas y hemos acelerado el desarrollo en los segmentos de estilo de vida y lujo, por ejemplo, con la reciente apertura del Kimpton en Marbella, el tercero en España. También seguimos viendo oportunidades en cuanto a conversiones de hoteles o edificios, como hemos hecho en Madrid.

P: Acaban de adquirir la marca Ruby. ¿Van a traerla a España?

R: Ruby cuenta con un concepto urbano y de estilo de vida que encaja muy bien en el mercado español. Cuenta con 20 hoteles en Europa pero no tenemos aún hoteles de este estilo en España. Estamos en conversaciones con socios y analizando algunas ubicaciones concretas que se ajustan a su concepto. Nuestra misión es desarrollarla a nivel global, con la idea de que alcance los 150 hoteles en los próximos diez años. Con Ruby, IHG alcanza las 20 marcas que se ajustan tanto a los distintos perfiles de cliente como a las expectativas de los inversores.

P: ¿Prefieren incorporar carteras completas o ir inmueble a inmueble?

R: No compramos marcas sólo por crecer, queremos estar presentes en todos los segmentos demandados por huéspedes y propietarios. Lo hemos hecho con marcas propias, como Voco, o con adquisiciones como Regent, Six Senses o Ruby. Si encontramos una oportunidad alineada con nuestra estrategia y que cubra un hueco en el porfolio, la consideraremos; pero no buscamos crecer por volumen.

P: El segmento de lujo ha cobrado mucha importancia en los últimos años. ¿Ven oportunidades ahí?

R: En algunos casos sí. La marca Six Senses, por ejemplo, es muy exclusiva y requiere de encontrar el sitio perfecto, no está pensada para desarrollar en volumen, ni tenemos ambición de hacerlo. Si nos vamos más al estándar boutique, puede encajar más la marca Indigo, que está presente en España y que usamos para centros urbanos con historia. Y Ruby también podría desarrollarse hacia ese segmento.

P: Una de sus últimas firmas fue el Palacio de El Quexigal, en Ávila, junto a los dueños de las bodegas Vega Sicilia y Remírez de Ganuza. ¿Qué idea tienen para este enclave?

R: Six Senses siempre es una marca excepcional en cuanto a localización y tipo de hotel, donde el carácter de éste y de su entorno tienen que sorprender. Eso espera su clientela, un nicho muy exclusivo que podríamos definir como de "ultra lujo". No se trata de estar en los sitios a los que va todo el mundo, sino de lo contrario, y de ofrecer una experiencia de sostenibilidad y bienestar.

P: ¿Creen que Madrid o Barcelona tienen espacio para más hoteles de lujo?

R: Queremos que nuestra marca Intercontinental esté presente en las grandes ciudades de cada país. Y Kimpton, que tiene un posicionamiento más moderno y centrado en el lifestyle, también podría posicionarse en ese segmento. Madrid y Barcelona son las ciudades más importantes para encajar ese tipo de insignias, pero en España hay una amplia variedad de ciudades muy atractivas, tanto desde el punto de vista patrimonial como histórico, como Sevilla, que ofrecen oportunidades para esas marcas.

P: El hotel Intercontinental de Madrid continúa pendiente de reforma. ¿Siguen pensando en ejecutarla en 2026?

R: Estamos conversando con los propietarios para definir el proyecto exacto que queremos hacer y estamos diseñando el concepto con los arquitectos, por eso hablamos más de 2026 o 2027. No vamos a cerrarlo y haremos la obra en temporada baja. El alcance de la renovación que planteamos requiere de tiempo.

P: ¿Cómo gestores, hacia donde quieren enfocar su expansión?

R: Queremos asegurarnos de que tenemos el socio adecuado para desarrollar bien la experiencia de marca, y que podamos encontrar a los huéspedes que correspondan a esa marca. No desarrollamos por que sí, sino con expectativas de rentabilidad; proyectos que puedan dar buenos resultados a los inversores. Por eso es importante seleccionar bien la marca, el sitio y aumentar la notoriedad, pero también la confianza de nuestros propietarios. Y en España cada vez tenemos más, lo que demuestra la fuerza de nuestras marcas como inversión.

P: En un contexto con cada vez más gestoras y oferta hotelera, ¿cómo consiguen diferenciarse?

R: Tratamos de ser selectivos con las marcas y destinos donde crecemos. Se trata de construir notoriedad y calidad a largo plazo. Buscamos ser un buen socio comercial para los inversores, con marcas fuertes y una buena distribución. Además, cuando decidimos crecer en un mercado, no lo hacemos desde una estructura centralizada: queremos tener equipos locales que conozcan el mercado y estén cerca de los propietarios, lo que marca la diferencia.

P: Dada la incertidumbre global que nos acecha, ¿cuáles serían para ustedes los desafíos más importantes a abordar en la actualidad?

R: Somos una empresa global y estamos encima de lo que está pasando el mundo. Los resultados del año pasado mostraban una estabilización en Estados Unidos y demostraron que China fue un mercado muy difícil y tiene que calentarse, mientras que en Europa la demanda ha remontado con mucha fuerza. Es pronto para saber qué ocurrirá, pero puede que el precio del dólar afecte. Sin embargo, el nivel de reservas que tenemos en España y Europa del Sur muestran que este año será positivo respecto al anterior, por lo que seguiremos creciendo.