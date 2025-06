Cercanías estrena abono único en julio: 20€ al mes y gratuito para menores de 15 años

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado las resoluciones que regulan las nuevas tarifas del transporte público colectivo estatal, gestionado mayoritariamente por Renfe. Las medidas entrarán en vigor el 1 de julio y contemplan un nuevo sistema de abonos y bonificaciones para Cercanías, Media Distancia, servicios Avant y autobuses de larga distancia, así como la financiación de descuentos para los servicios autonómicos y locales que lo soliciten.

En el caso de Cercanías, se implantará un abono mensual único para todos los núcleos y zonas, dividido en tres tramos según la edad. Los mayores de 26 años pagarán 20 euros al mes, los jóvenes entre 15 y 26 años tendrán un abono de 10 euros y los menores de 15 años podrán viajar gratis con un abono semestral sin coste válido durante todo 2025. También se introduce un bono multipersonal de 10 viajes con un 40% de descuento, utilizable hasta el 31 de diciembre de 2025.

Descuentos en Media Distancia y Avant

Los abonos de Media Distancia convencional tendrán un descuento del 40% para mayores de 26 años y del 50% para jóvenes de entre 15 y 26 años. Los menores de 15 años dispondrán de un abono gratuito hasta final de año. Los títulos de 10 viajes en este segmento también tendrán una rebaja del 40% y podrán utilizarse hasta diciembre de 2025.

Esta bonificación se extiende a ciertos trayectos de alta prestación y servicios Avant, como Madrid-Salamanca, A Coruña-Ourense, Murcia-Alicante y Barcelona-Tortosa (excepto entre Barcelona y Tarragona).

En los servicios Avant, se mantiene la bonificación del 50% hasta el 31 de diciembre para los principales abonos: Tarjeta Plus (30-50), Plus 10 Normal y Plus 10-45. Los descuentos solo serán acumulables con los de familia numerosa, y en el caso del abono de 10 viajes, el uso deberá restringirse al titular o a miembros de su unidad familiar.

Autobuses estatales, regionales y locales

En los autobuses de larga distancia de titularidad estatal (VACs), se comercializarán cuatro tipos de abono con descuentos de entre el 40% y el 100%, en función de la edad y el perfil del viajero. Los menores de 15 años viajarán gratis, los jóvenes tendrán un descuento del 70%, y el resto de viajeros podrá acceder a abonos mensuales bonificados al 50% o a bonos de 10 viajes con una rebaja del 40%. El registro para acceder a estos títulos será obligatorio y se habilitará en la web del Ministerio en los próximos días.

Además, Transportes ha activado un paquete de 355 millones de euros para financiar la gratuidad del transporte para menores de 15 años y descuentos del 40% al 50% en los servicios urbanos e interurbanos gestionados por comunidades autónomas y entidades locales. Estos descuentos deberán ser cofinanciados por las administraciones beneficiarias.

También se han habilitado 10 millones para rebajar a la mitad el coste de los abonos de sistemas públicos de bicicletas, y 183 millones adicionales para mantener la gratuidad del transporte público en Canarias y Baleares durante todo el año.