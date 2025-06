Dubái saca la cartera y recrea el mapa mundial con más de 300 islas en un archipiélago

A tan solo cuatro kilómetros de tierra firme, y a un par más de la artificial Palma Jumeirah, flota uno de los proyectos más ambiciosos de Dubái: 'The Wolrd', un diseño urbanístico que tenía todos los ingredientes para liderar el turismo de la región. Sin embargo, el desarrollo de este archipiélago de unas 300 pequeñas islas con la forma de los continentes mundiales (con nombre de países) lleva años en stand by a pesar de las megainversiones inmobiliarias. A vista de Google maps, todas y cada una de las islas de 'The World' tienen nombre de país y conforman el mapa del mundo con los 5 continentes: Europa, África, América, Asia y Oceanía.

El concepto, aunque aún sin terminar, simboliza el auge económico de Dubái de las últimas décadas, incluso durante los años previos a la crisis financiera de 2008. Un cambio de rumbo el del Emirato que busca con ansia liberarse de la dependencia económica petrolera y a su vez atarse al sector turístico que le ayude a la apertura internacional.

Desde una perspectiva económica, 'The World' representa los límites del modelo del inmobiliario de lujo, en un claro 'no todo vale', con un coste estimado del complejo entero de 14.000 millones de dólares. A pesar de estos esfuerzos, el retorno económico del proyecto está demasiado lejos atendiendo a las advertencias de los expertos sobre la falta de conectividad, la viabilidad técnica de mantener las islas, y el impacto ambiental del proyecto que dificultan su éxito a largo plazo.

Islas de entre 15 y 50 millones de dólares

Este megaproyecto anunciado en 2003 fue impulsado por la promotora estatal Nakheel Properties como una oportunidad para inversores de alto nivel económico. El diseño incluía 300 islas, creadas de manera artificial y de entre una superficie de 14.000 y 42.000 metros cuadrados, con el objetivo de venderlas y permitir el desarrollo hotelero de la zona. Así, se estima que la intención de la promotora era vender las islas en un precio que podía oscilar los 15 y 50 millones de euros.

Pero, la crisis económica de 2008 truncó los planes de Dubái, a pesar de que para entonces ya estaban construidas el 60% de las infraestructuras y se habían vendido el 70% de las islas, al menos en papel. Durante el estallido de la burbuja inmobiliaria los precios en el Emirato descendieron casi un 60% lo que provocó que muchos de los compradores iniciales se retiraran de 'The World' o simplemente abandonaran sus inversiones. Como resultado, el proyecto se estancó.

Dos décadas después desde el inicio de su construcción, el proyecto se encuentra estancado y casi todas sus islas deshabitadas y sin desarrollo visible, a excepción de algún diseño llevado a cabo y abierto al público.

Aunque la promotora ha sido la encargada de mantener estructuralmente las islas hasta que pudieran ser edificadas, tan solo un par de proyectos han despegado en la zona, uno de los más destacados el 'The heart of Earth', desarrollado por el grupo austriaco Kleindienst. El diseño, aún por concluir, incluye una recreación turística en seis de las 300 islas de zonas como si se tratasen de Mallorca, Mónaco o Saint-Tropez.

Otro de los pocos proyectos asentados en las 'Islas del mundo' es el gran complejo hotelero Explore Zuhha.

Diversificación económica: más allá del petróleo

Tradicionalmente, la economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha dependido en gran medida de los ingresos del petróleo. Sin embargo, conscientes de la volatilidad de los mercados energéticos y la necesidad de sostenibilidad a largo plazo, los EAU han emprendido esfuerzos significativos para diversificar su economía. En 2019, el sector petrolero representaba aproximadamente el 16.75% del PIB total de los EAU, una disminución significativa desde el 46.9% en 1980.

Dubái, en particular, ha liderado esta transformación. Con reservas de petróleo limitadas, la ciudad ha invertido en sectores como el turismo, la aviación, los servicios financieros y la tecnología. En 2021, los ingresos del petróleo y el gas representaban menos del 5% de los ingresos del emirato.

El auge del turismo como motor económico

El turismo se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia de diversificación de los EAU. En 2023, el sector turístico empleó a más de 809,000 personas y contribuyó con 220 mil millones de dirhams al PIB nacional, representando el 12% del total.

Dubái ha sido pionera en este ámbito, desarrollando infraestructuras de clase mundial como el Burj Khalifa, el Dubai Mall y la Palm Jumeirah. Además, eventos internacionales como la Expo 2020 han reforzado la posición de la ciudad como destino turístico global.

La inversión en infraestructura aeroportuaria también ha sido significativa. En los últimos cinco años, los EAU han invertido aproximadamente 100 mil millones de dirhams en la construcción y desarrollo de aeropuertos, aumentando la capacidad de pasajeros y facilitando el acceso al país.