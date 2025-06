Aragón y Alemania estrechan lazos en logística en Múnich

Aragón busca impulsar aún más su sector logístico. Y para ello está participando esta semana en Transport Logistic, la mayor feria de logística europea, que se está celebrando en Múnich, dentro de la que el consejero de Fomento, Octavio López, ha mantenido un encuentro con el ministro de Transporte alemán, Patrick Schnieder, al que ha invitado a visitar la comunidad aragonesa y, en concreto Zaragoza, para conocer toda la actividad y trabajo desarrollado en este campo, así como las líneas de acción futuras, con el fin de establecer sinergias y estrechar lazos en este sector.

Este encuentro, que se ha producido durante la inauguración de la feria, ha sido breve, pero ha permitido hablar sobre las necesidades logísticas del continente y de cómo el desarrollo de determinados nodos regionales como Aragón están llamados a desempeñar un papel fundamental en la interconexión europea.

López ha explicado al ministro alemán la apuesta estratégica de Aragón por la logística y la captación de grandes inversiones, gracias a su amplia oferta de suelo, energía y comunicaciones intermodales.

Además, el consejero le ha trasladado los planes de futuro de Aragón para continuar creciendo en el desarrollo de este sector, que se están plasmando en un plan estratégico a 15 años, así como en la organización de un congreso internacional que se celebrará cada dos años a partir de 2027 en la Torre del Agua, reconvertida para entonces en el Faro de la Logística.

Según han explicado desde el Gobierno de Aragón, la iniciativa ha sido muy bien acogida por Shnieder, quien ha felicitado a Aragón por catalizar una parte importante del impulso logístico en el sur de Europa. Además, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que Alemania tenga algún tipo de presencia.

Posteriormente, Octavio López se ha reunido con la directora de Transport Logistic, Carolina Thiemt. En este caso, la conversación se ha centrado en la posibilidad de establecer sinergias entre la feria logística más importante de Europa y el congreso internacional de 2027, que se celebrará en Zaragoza.

"Creo que hay posibilidades ciertas de establecer una simbiosis entre el magnífico escaparate comercial que supone la cita de Múnich, donde cada dos años se reúne la mayor oferta logística del planeta, y lo que será nuestro congreso, concebido más como un espacio de reflexión, de análisis y de debate sobre los retos de un sector pujante y sujeto a una innovación constante, pero a la vez muy sensible a los vaivenes geopolíticos que, nos guste o no, están cada vez más a la orden del día", ha afirmado López.

El consejero ha incidido en que considera "interesante que una feria consolidada como la de Múnich y un territorio con el know how logístico de Aragón unan esfuerzos y compartan conocimiento para afrontar juntos los desafíos de una actividad sin la que no se entiende el mundo global e interconectado en el que vivimos".

Carolina Tiemt ha recogido el guante, según indican desde el Gobierno aragonés. También se ha comprometido a trabajar con Aragón en la búsqueda de una fórmula que dé como resultado la unión de ambas citas "para que la feria de Múnich y el congreso internacional de Aragón formen una unidad de concepto que tenga un efecto multiplicador en favor de la innovación, la formación y el desarrollo logístico en el continente europeo".

Un expositor logístico

Aragón está presente en esta feria con el expositor de Aragón Plataforma Logística (APL), que está siendo el centro de operaciones de la delegación aragonesa en Múnich. En este espacio, López ha recibido la visita del presidente de Europlatforms, la agrupación europea para el desarrollo de las plataformas logísticas, de la que forma parte la asociación española ACTE, en la que se integra APL.

También se han visitado empresas aragonesas con presencia en esta feria, además de intercambiar impresiones con compañías asiáticas y de Oriente Medio que aportan investigación y soluciones a la mejora de la cadena de suministro.

Igualmente, el consejero ha mantenido reuniones con los responsables de los puertos de Barcelona y Bilbao, con quien Aragón comparte intereses comerciales y con los que trabaja en el desarrollo de los corredores ferroviarios para mejorar su capacidad logística en el futuro.