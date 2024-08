Las empresas de transporte se suben a la ola de los festivales en España

El 'boom' de los festivales musicales y grandes eventos culturales en España ha disparado el interés de los patrocinadores, pero muy especialmente de aquellos que ven la posibilidad de incrementar sus ingresos directamente, aprovechándose de las necesidades de movilidad de este tipo de eventos. Por eso, grandes empresas del sector del transporte y movilidad han incrementado su presencia en este tipo de encuentros masivos, para mejorar su posicionamiento de marca y garantizar un importante flujo de pasajeros.

La necesidad de que garantizar la movilidad para desplazar a los visitantes desde otros países, ciudades de España o incluso desde la misma ciudad en la que se celebran convierte a los conciertos y festivales en un escenario perfecto para dar a conocer sus productos. Así, las empresas de transporte se han convertido en grandes aliadas de los productores, de forma que garanticen servicios esenciales para que los asistentes tengan las máximas facilidades a la hora de acceder a ellos y, una vez dentro, solo se centren en el disfrute.

En el caso de Binter, la aerolínea española con base en las Islas Canarias que está llevando a cabo una importante campaña de posicionamiento con motivo de la puesta en marcha de sus nuevas rutas aéreas que unen Madrid con Tenerife y Gran Canaria. La apuesta de la compañía insular por darse a conocer incluye su presencia en más de 15 conciertos y festivales tanto en el archipiélago como en la capital. Desde el grupo han querido participar en celebraciones de todo tipo de géneros y estilos, ya que "esta oferta musical diversa y atractiva se alinea con la visión de la compañía de proporcionar experiencias únicas a sus pasajeros, extendiendo su valor diferencial más allá del vuelo" explican desde Binter.

Ejemplo de esta fuerte apuesta fue el patrocinio del primer macroevento celebrado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que acogió el festival "Locos por la Música" el pasado 26 de abril. A estos se suman otros como el "Granca Live Fest", en Gran Canaria; conciertos de grandes artistas como Marc Anthony, Ed Sheeran o Robe en las islas; o el Encuentro de timples en La Graciosa. "Estamos involucrados en mantener, impulsar y proteger la cultura, y por eso apostamos entre otros, por el folclore, el arte, el estilo de vida, el deporte, la gastronomía o la música", aseguran.

También la plataforma británica Trainline, dedicada a la venta de billetes de tren y autobús, ha apostado por seguir dándose a conocer en España a través del patrocinio en festivales, al tiempo que les sirve para promover desplazamientos más sostenibles en ferrocarril a los mismos. Desde la empresa defienden que "coger el tren es un 67% menos contaminante que conducir, y genera 7 veces menos CO2 que realizar el mismo trayecto en avión", algo que han querido trasladar al público del Festival Internacional de Benicàssim. La combinación de público nacional e internacional (mayoritariamente británico) en este festival celebrado en Castellón, lo convierte en un "mercado clave" para ser cada vez más visibles y estar presentes en la mente de los asistentes. Previamente también estuvieron en el festival de Glastonbury (Reino Unido), otro de los grandes encuentros musicales a nivel europeo, con asistentes de todo el mundo.

"España es el primer destino mundial en turismo de festivales de música. En 2022 se celebraron casi 900 eventos de este tipo en España, que dejaron unos beneficios de 400 millones de euros", explican, para justificar su decisión de extender su presencia a otras grandes celebraciones musicales tanto en España como en otros países. Así, los asistentes a Glastonbury que hicieron uso del tren tuvieron "una bienvenida especial", mientras que los que asistieron al FIB obtuvieron un 20% de descuento en los billetes de tren y se sortearon diez abonos dobles y cinco pares de abonos generales.

Pero no sólo la movilidad entre regiones atrae a las empresas de transporte. Dentro de la propia ciudad en la que se celebra el evento, es fundamental contar con una movilidad económica y práctica para poder acceder fácilmente al recinto. Por ello, la plataforma de viajes Bolt, que provee servicios de movilidad mediante VTC, ha optado por estar presente en los festivales Alma Festival, celebrados en Madrid y Barcelona, y el famoso Starlite de Marbella. Su objetivo pasa por "facilitar al máximo la movilidad de los asistentes, ofreciendo una experiencia positiva 360, para que el no saber cómo llegar no perjudique la experiencia", explica Delfina Seoane, directora de Marketing de Bolt España.

Desde la compañía estonia quieren estar presentes en otros eventos que congregan mucha gente, no solo en festivales. Para ello están trabajando en ampliar su presencia en puntos estratégicos como el centro comercial MacArthurGlenn en Málaga o en varios aeropuertos españoles, una vez ganadas las licitaciones sacadas por Aena. La idea, según Seoane, es "seguir evaluando cualquier oportunidad donde podamos ser socios estratégicos de cualquier entidad o recinto que necesite una solución de movilidad".

La competición del sector ferroviario también se está dando más allá de las vías. En un intento por acercarse a las grandes masas de público, la operadora francesa Ouigo aterrizó en España con una propuesta musical denominada 'Ouigo on Tour' con la que trata de acercar la música en directo a las ciudades en las que opera o a las que se estrena.

La empresa ferroviaria estrenó sus trenes entre Valencia y Madrid con la celebración del festival Valmad en la capital del Turia, al que se podía acceder por tan solo 9€, mismo coste que sus billetes más asequibles. Cientos de asistentes llegaron desde Madrid, ya que la compañía fletó un tren especial para la ocasión. Repitió la experiencia en Alicante cuando se estrenó en la ciudad de la luz, evento que contó con artistas de la talla de Ana Mena.

También fue sonado el concierto organizado en Valladolid en mayo de este año, que contó con la presencia de Sidecars o Marlon, y para el cual dispuso billetes promocionales a 1 euro. Más recientemente, y por segundo año consecutivo, la compañía francesa también estuvo presente en el festival Mad Cool celebrado en Madrid el pasado julio con un panel de horarios que informaba de los conciertos al tiempo que simulaba las salidas de sus trenes.

A este listado hay que sumar a Renfe, que este año ha empezado a cambiar sus históricos recelos a disponer trenes especiales y está empezando a adaptarse a los horarios intempestivos de las celebraciones festivas de múltiples ciudades mediante la extensión de sus trenes de Cercanías.

Además, la compañía pública española pone a disposición de los asistentes ofertas y descuentos especiales a una decena de encuentros donde es 'transporte oficial' de los mismos. Su nombre aparece en el Starlite Festival de Málaga, el Tio Pepe de Jerez, el 1001 Músicas de Granada, los festivales de Jazz y Esférica Rioja de Vitoria y Álava; el Flamenco On Fire de Navarra, el Ebrovisión de Miranda de Ebro o el O Marisquiño de Galicia, entre otros.

Frente a las estampas de saturación de los servicios de movilidad vistas en ocasiones anteriores, las empresas de transporte parecen ponerse las pilas y, mediante fórmulas como el patrocinio, buscan colaborar para que la experiencia de los asistentes sea lo más positiva posible y se puedan desarrollar con todo disfrute y sin ningún tipo de preocupación.