Ryanair y el Gobierno se enzarzan por el tráfico aéreo en Baleares en plena DANA

Nueva batalla de Ryanair con las autoridades, y esta vez ha sido con las españolas, a cuenta de la gestión del tráfico aéreo en las Islas Baleares durante las tres jornadas de tormentas y mal tiempo que azota al archipiélago. Esta situación ha provocado retrasos y desvíos de varios vuelos que pretendían aterrizar en aeropuertos como el de Palma de Mallorca.

En la jornada de este jueves 15 de agosto, Ryanair emitió un comunicado en el que denunció "retrasos y cancelaciones excesivos" por el cierre del control de tráfico aéreo, una decisión tomada por los organismos supervisores Enaire y Eurocontrol debido a las malas condiciones meteorológicas provocadas por una DANA. En su texto, la aerolínea irlandesa calificó de "absurda" la decisión de bloquear el aterrizaje de los aviones entrantes.

No tiene sentido, dado que no había problemas meteorológicos en Palma durante la mañana, como se confirma el hecho de que se permitió que los despegues continuaran con normalidad. Se permitió que los pasajeros salieran de Mallorca, pero no que llegaran los que venían de vacaciones", exclamaban desde Ryanair, que también reclamó al Ministerio de Transportes "que explicase por qué se cerró Palma de Mallorca para los pasajeros que llegaban".

