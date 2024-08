Uno de los viajes más bonitos de toda Europa se hace en tren: por menos de 20 euros y muy cerca de España

Los días pasan en el calendario y llega el momento perfecto para hacer una pequeña escapada para disfrutar de uno de los paisajes más bonitos de toda Europa. Lo cierto es que, hayan pasado ya los días libres de vacaciones o no este plan es perfecto para escaparte uno o dos días. Se trata de una ruta ferroviaria en uno de los trenes más pintorescos que están en la actualidad en funcionamiento.

Para este plan no se requiere ni mucho tiempo ni un presupuesto muy grande. El destino tampoco es lo que destaca del viaje, sino que es su recorrido lo que más se disfruta. El encanto del tren de la Linha do Douro nos hará disfrutar de cada minuto que pasemos abordo. Su precio no supera los 15 euros, por lo que se ajusta bastante a todos los bolsillos. Esta es una opción perfecta para hacer en una escapada de fin de semana o, incluso, en un día si te encuentras por la zona norte de España.

Los viajes en tren se han hecho muy populares para todas aquellas personas que buscan la tranquilidad y el romanticismo que solo se encuentra en un trayecto sobre raíles. Además, todos aquellos amantes de la historia podrán disfrutar de una gran variedad de trenes históricos, el más antiguo es el tren do Douro, que data de 1925 y cuenta con cinco vagones de madera, aunque la mayoría son de 1940 y 1970. La línea nunca ha estado desiertas desde que se inauguró en 1875.

La pintoresca ruta ferroviaria del norte de Portugal tiene un trayecto total de cuatro horas, terminando en Pocinho (a 50 kilómetros de España). Sin embargo, hasta 1988 contaba con una parada extra en Barca de Alba, desde donde se podía seguir hasta Salamanca.

La Linha do Douro atraviesa una variedad de paisajes y regiones impresionantes a lo largo de su trayecto desde Oporto hasta Pocinho. Comienza en la ciudad de Oporto, conocida por su rica historia y arquitectura. Desde allí, el tren se adentra en áreas suburbanas y rurales, mostrando un cambio en el paisaje hacia campos verdes y áreas menos urbanizadas.

A medida que el viaje continúa, la línea entra en la famosa región vinícola del Douro. Aquí el tren sigue el curso del río Duero, ofreciendo vistas espectaculares de viñedos en terrazas que descienden por las colinas hacia el río. Las vistas del río en sí son impresionantes con sus curvas y formaciones naturales.

El trayecto pasa por varias localidades pintorescas, como Peso da Régua y Pinhão, que están en el corazón de la región vinícola y ofrecen una inmersión en la cultura del vino de oporto. Estas localidades tienen un encanto especial, con arquitectura tradicional y oportunidades para explorar bodegas y disfrutar de catas de vino.

El paisaje se vuelve cada vez más montañoso a medida que se avanza hacia el final de la línea en Pocinho. En esta última etapa, el entorno es más tranquilo y rural, proporcionando un contraste con las áreas más urbanas y vinícolas. La naturaleza predominante en esta parte del trayecto ofrece una experiencia de escape y tranquilidad.

Opciones para recorrer la Linha do Douro

Si no se dispone de mucho tiempo, el mejor plan sería hacer el recorrido de Pocinho hasta Oporto y luego volver. Llega en coche hasta el pequeño pueblo de Pocinho, si se quiere descubrir esta zona no se tardará más de 45 minutos. Para llegar con tiempo y sin mucho agobio coge el tren de las 11.08 en dirección a Oporto. En estos meses de verano el trayecto que hace la línea se ha visto un modificada ligeramente hasta el próximo mes de octubre. A las 14.30 horas llegarás al barrio Porto Campanhã, para llegar hasta Oporto centro habrá que hacer un trasbordo a parte. Se puede visitar la ciudad y disfrutar de sus bodegas hasta las 17.25, hora en la que saldrá el último tren de la estación de Porto Campanhã en dirección a Pocinho.