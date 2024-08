El curioso desplome del turismo en Ibiza: la gente no llega ante la incredulidad de los comerciantes

Las Islas Baleares y, sobre todo, Ibiza se han convertido en uno de los iconos más representativos del poderío turístico de España. Ibiza recibe cada año millones de turistas, pese a que su población apenas supera los 150.000 habitantes. Esto ha llegado a generar incluso cierto rechazo entre algunos sectores y grupos en la isla que pedían un turismo más controlado. Pues contra todo pronóstico y para sorpresa (negativa) de hoteles y comercios, el turismo estival no está llegando a Ibiza como se esperaba. Las calles y playas siguen llenas de vida, pero las previsiones no se están cumpliendo ni de lejos, mientras que los comercios y restaurantes ya han hecho saltar la voz de alarma ante la notable diferencia en la afluencia de clientes respecto a otros veranos. ¿Qué está pasando en Ibiza? ¿Por qué no están llegando los turistas?

La impresión generalizada de una reducción del número de turistas respecto a la campaña del año pasado responde a un "ajuste de mercado", según opina el nuevo presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Ibiza y Formentera (Pimeef Restauración), Miguel Tur Costa, en declaraciones a EFE.

Miguel Tur ha querido ser "bastante prudente" porque los análisis cuantitativos se hacen siempre "una vez terminada la temporada", pero aun así ha compartido su sensación sobre el transcurso del verano en la isla: "Creo que el mercado se está autoajustando. Hay un ajuste de mercado que va a afectar en diferentes maneras a las diferentes empresas", ha dicho.

Restaurantes y comercios lo sufren

Desde el 'Periódico de Ibiza y Formentera' publicaban un reportaje hace dos días en el que daban voz a los hosteleros y comerciantes, que exhiben con preocupación una caída notable en su facturación y en las tasas de ocupación de sus establecimientos: "Hoy apenas hemos tenido que atender a más de dos meses a la vez", señalaba un hostelero de la isla.

Las temperaturas extremas, la casualidad o los Juegos Olímpicos pueden estar detrás de esta bajada, pero todo hace indicar a que el motivo principal es el económico, según explican desde este diario local. Además, desde este medio aseguran que este descenso de la actividad está afectando a empresarios y trabajadores ya que "se sobrevive todo el año con lo que se gana en verano", según explican fuentes del sector a este diario.

Miguel Tur admite que "no tengo datos, me puedo basar en perspectiva personal y en lo que veo. Y en este sentido, esta temporada parece que está llegando menos gente que en otras por un montón de motivos diferentes y eso hace que el gasto sea inferior", ha añadido.

Tur ha desgranado que, además de la valoración numérica, que tendrá que llegar después del verano, está también la gestión de las expectativas, en referencia a que "si desde enero nos han vendido que esto iba a estar a reventar, quizás, cuando no lo está desde el principio por varios motivos, nos hacemos una idea de que está siendo un desastre".

Por ello, ha insistido en la importancia de esperar al final de temporada para hacer "una valoración un poco sosegada, más tranquila, de cómo ha ido". El representante del sector de bares y restauración de Pimeef ha recordado que este verano está siendo diferente los "grandes eventos deportivos" como la Eurocopa o las Olimpiadas, "justamente en países que a veces son también emisores de los turistas" o por los que pueden decantarse como destino los turistas que "están cerca de ellos", explica en declaraciones a la agencia EFE.

Los precios han subido mucho

Este experto también ha señalado la inflación, que, aunque "después de un año y medio está remitiendo un poco", también afecta a las decisiones de consumo y ha añadido los "tipos de interés elevados" que también "afectan mucho al gasto de la gente o las empresas".

Tur ha recordado que la temporada pasada fue "atípicamente muy buena, de récord" y ha señalado que "el mercado fluctúa, sube y baja". "Y esta temporada entra dentro de lo que cabe en una temporada normal, con sus fluctuaciones, con sus expectativas equivocadas", ha insistido y ha considerado que no está siendo una "mala temporada".

"En la isla sigue habiendo bastante gente, pero no tenemos a lo mejor esa facturación del año pasado. Ahora, si para que sea una buena temporada es necesario que vayamos saturados, mal vamos, deberíamos poder trabajar bien sin tener niveles de sobresaturación excesivos", ha destacado Tur.

En relación a un posible exceso de oferta en la isla, ha remarcado que el intrusismo "influye" y que es un problema "transversal" a todos los sectores: "Simplemente si se quitara la oferta ilegal o desregulada, las cosas serían diferente para todos", ha insistido.

En su primer año como nuevo presidente de Pimeef Restauración, Miguel Tur tiene previsto continuar con los proyectos de los últimos años, con dos novedades importantes: la factura digital que obligará a los establecimientos a adaptarse a "una nueva casuística legal y técnica" y la reducción de jornada laboral que propone el Gobierno, ante la que Pimeef ya se posición en contra y ha pedido que en su aplicación se tenga en cuenta "los diferentes sectores y casuísticas".