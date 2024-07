Ryanair pacta con Expedia la venta autorizada de sus billetes de avión

Ryanair gana una nueva batalla y suma un importante aliado en su guerra contra las agencias de viajes online (OTA, por sus siglas en inglés) que comercializan sus billetes sin permiso, y a las que etiqueta de 'piratas'. La compañía estadounidense Expedia, la segunda más importante del mundo por oferta de alojamientos y vuelos, ha sellado un acuerdo con la aerolínea irlandesa para comercializar legalmente sus vuelos y servicios asociados.

Con esta asociación, la plataforma tecnológica podrá vender los billetes de Ryanair sin que sus clientes tengan que verificar posteriormente su identidad, un 'muro' impuesto por la primera compañía aérea de Europa para frenar las prácticas de otros competidores que, mediante la técnica del screen scraping, extraían los precios de los asientos y datos de los vuelos de la web de la aerolínea sin permiso de esta.

El acuerdo permitirá a los clientes de Expedia optar entre un paquete vacacional que incluya los vuelos con Ryanair o simplemente adquirir sus billetes de forma independiente. Además, podrán acceder directamente al programa de fidelización de Ryanair sin necesidad de verificar su identidad en la página web de la compañía. La comercialización de estos billetes estará disponible en próximos meses, según ha reportado la empresa irlandesa en un comunicado.

Expedia se suma así a una lista de socios que ya incluye a la española Logitravel (Viajes El Corte Inglés), Kiwi.com, Loveholidays, On the Beach, eSky, TUI, Lastminute.com y Etraveli Group (Gotogate), anunciadas la semana pasada. A todas ellas, Ryanair las pasa a considerar 'OTAs verificadas', una etiqueta con la que trata de evitar que cobren recargos adicionales a los clientes. A cambio de comercializar los vuelos y servicios complementarios de Ryanair, estas plataformas y agencias 'online' no podrán cobrar recargo alguno a los clientes ni variar los precios de venta, como algunas realizaban antes.