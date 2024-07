La Plataforma por el Soterramiento en Valladolid carga con Óscar Puente: "Es caciquil y dictatorial"

Los representantes de la Plataforma por el Soterramiento del ferrocarril en Valladolid ha ofrecido una rueda de prensa para insistir en la defensa del proyecto y criticar la actitud del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuyo anuncio sobre que el proyecto de la nueva estación de ferrocarril en superficie "matará el soterramiento" ven como "un nuevo cuento chino".

Así lo ha expresado uno de los miembros de esta asociación, el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Valladolid José Luis Lara, que ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz de la Plataforma, Alfonso Peña, y al ex subdelegado del Gobierno socialista Cecilio Vadillo, informa Ep.

Los representantes de esta entidad han repasado algunas de las informaciones que se han publicado en las últimas semanas sobre proyectos relacionados con el soterramiento y han criticado al ministro y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, cuya gestión han definido como "caciquil" y "dictatorial".

El malestar procede de las distintas comunicaciones que ha realizado el ministro en los últimos meses, como la presentación del informe en el que se confrontaba el proyecto de integración en superficie en marcha con el soterramiento o distintos anuncios que ha realizado a medios de comunicación, como la intención de que la obra de la remodelación de la estación Campo Grande comience en 2025.

"Ahora vienen diciendo que van a sacar a licitación la obra de una estación en superficie que va a matar el proyecto. Si lo tomamos al pie de la letra mataría la mayor obra de Valladolid en siglos, esto parece que es lo que anhela el ministro, el ministerio o ambos", ha reflexionado Lara.

El exconcejal ha mostrado varios aspectos por los que considera incorrecto que, como reza el titular de prensa que se publicó en una entrevista en la prensa local, la nueva estación en superficie "matará el soterramiento", algo que también ha considerado "un cuento chino".

Así, ha defendido que la existencia de una estación en superficie no supone un problema para que también exista un túnel y ha puesto el ejemplo de Chamartín, donde asevera que "no hay problema para bajar a los andenes" o para "conectar con los túneles del metro o el Cercanías".

"¿Dónde está la explicación por que por construir una estación en superficie no se puede hacer un túnel?", se ha preguntado Lara, que ha enfatizado que "lo que mata el soterramiento" no es ese proyecto, en su opinión, sino la "falta de visión de futuro y la estulticia".

Asimismo, ha mostrado dudas sobre el presupuesto que aseguran que mencionó el ministro de Transportes para la nueva estación, unos 170 millones de euros. "Una estación en superficie no vale eso. Eso sí, si quieren colocar ahí una magna estructura comercial para adjudicarla a algún amiguete, igual sí que son necesarios", ha ironizado Lara.

El exconcejal del PSOE en el Consistorio también ha mostrado sus dudas sobre los plazos apuntados por Puente para abordar la remodelación de la estación, porque considera que "no tienen hechos los accesos", no está descontaminado ni urbanizado el suelo de los antiguos talleres, no existe un "planeamiento" ni está "planificado el proyecto". En definitiva, Lara considera que se trata del "enésimo cuento chino que se está contando a la ciudad", porque en lugar de "matar" el soterramiento, defiende que la obra de la estación solo conseguirá "encarecer el proyecto de soterramiento".

Al margen de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Por su parte, Cecilio Vadillo ha explicado que a los miembros de la plataforma les ha sorprendido que Adif y el Ministerio de Transportes planteen este proyecto, o el del soterramiento del viaducto del Arco de Ladrillo "al margen de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad", algo que muestra una actitud "dictatorial" y "unilateral", la cual cree que se orienta a que "sean hechos consumados".

Detrás de ello, Vadillo ve "órdenes del ministro Puente", por lo que ha lamentado que con dos representantes de Valladolid en el gabinete de Pedro Sánchez -el propio ministro de Transportes y la de Igualdad, Ana Redondo- se esté "tratando tan mal a la ciudad".

A juicio de Vadillo, parece que el objetivo del ministro desde que salió de la Alcaldía de la ciudad en junio de 2023 tras el resultado de las elecciones municipales, "parecía que era su objetivo que en Valladolid no se pudiera soterrar, que nadie pudiera conseguir lo que él fracasó".

Para Cecilio Vadillo los planteamientos de proyectos por parte del exregidor son "una locura" que busca el objetivo de "intentar que los ciudadanos tengan sensación de que el soterramiento es inviable", pese a que la Plataforma interpreta que desde el punto de vista técnico "hay obras mucho más complejas en España" mientras que en materia económica consideran que "ninguna ciudad, salvo probablemente Madrid, puede disponer de tanto suelo para financiar".

El representante de la Plataforma ha enfatizado que su propuesta es modificar el convenio de integración ferroviaria de la SVAV de 2017, un documento, al que ha definido como "terrorífico para la ciudad" y que como ha recordado José Luis Lara se aprobó sin tener que suspender la anterior versión de 2003, que contemplaba el soterramiento. "Necesitamos un proyecto integral de soterramiento", ha enfatizado Vadillo, que ha sumado también la necesidad de actuaciones en los viaductos de Daniel del Olmo y Arco de Ladrillo, además dos estaciones de ferrocarril y autobús "intermodales y conectadas".

La Plataforma, ha enfatizado Vadillo, no quiere "un trato de favor" por parte del Ministerio, sino "lo contrario, ser tratados igual que otros municipios", de hecho ha apostillado que no dice ciudades porque considera que algunos de los lugares en los que se ha soterrado son "prácticamente pueblos". Según los datos de Vadillo, "más de 17 municipios tienen soterramiento en España, nueve los están ejecutando y un buen número tienen proyectos".

Por otro lado, los representantes de la Plataforma se han referido en términos críticos a la obra de integración ferroviaria que se encuentra actualmente más avanzada, como es el túnel peatonal de la calle Padre Claret, y que según Alfonso Peña se "pretende inaugurar a finales de mes".

Para Peña es "una gran mentira", pues "nada tiene que ver" el resultado con las infografías que se publicaron con el proyecto de la obra. Así, ha apuntado que la rampa y las escaleras son "interminables" y "desde el punto de vista de la movilidad" son "un auténtico desastre".

A juicio de Vadillo, las instituciones "no querrán" inaugurar el nuevo túnel, pero ha avanzado que cuando lo abran al paso de personas la Plataforma acudirá para mostrar "el resultado", al que ha definido como "un engaño" para los ciudadanos.