La Plafaforma por el Soterramiento de Valladolid reta a Puente a demostrar "con documentos" su inviabilidad

La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha retado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a demostrar "con documentos" la inviabilidad del proyecto y ha acusado al ex alcalde de "despreciar" a los 90.000 vecinos afectador por el muro de las vias del tren.

"De Puente recibimos, continuamente, en sus últimos meses como alcalde y en esta nueva etapa como ministro, una serie de amagues, porque no pone ni un solo papel encima de la mesa. Ya está bien de amagar, este Gobierno tiene que ser más serio y cuando diga que no a algo, que ponga los documentos encima de la mesa. Pero no lo hace porque sabe que se queda sin argumentos al minuto siguiente", han señalado los miembros de este colectivo Cecilio Vadillo y José Luis Lara en rueda de prensa.

Vadillo ha lamentado que las primeras palabras de Puente como ministro hayan sido "negar" a Valladolid la posibilidad de soterrar "sin abrir la más mínima posibilidad al diálogo" para analizar las diferentes propuestas. "Parece que era lo primero que quería anunciar con una actitud de desprecio hacia los vecinos de Valladolid, sobre todo hacia los 90.000 ciudadanos que viven al otro lado de las vías del tren", ha apostillado.

El integrante de la plataforma ha afeado al exalcalde vallisoletano por utilizar el "mantra" de la deuda y le ha acusado de mentir por calificar de "inviable" el proyecto. "Parece mentira que lo diga un ministro de transportes que debe saber que en España tenemos algunas de las mejores empresas del mundo en construcción de infraestructuras; que en España tenemos 17 soterramientos finalizados, cinco en ejecución y 15 que están haciendo el estudio informativo o el proyecto, y después de inaugurar la variante de Pajares, uno de los túneles más complejo realizado en España", ha argumentado.

Además ha recordado que Valladolid tiene "recursos propios" para financiar parte de la obra pero que se podría aspirar a renegociar la financiación como en Murcia, donde, ha apuntado, el Ayuntamiento aportará "únicamente el ocho por ciento del coste de la obra".

"En Almería parte del proyecto va a ser financiado con fondos europeos, a pesar de que el anterior equipo de Gobierno insistió reiteradamente en que esto no era posible. Por solo poner un ejemplo, en Murcia hay un soterramiento en Orihuela, se están ejecutando el de Murcia y el de Alcantarilla; además se va a realizar otro en Lorca que, por cierto, va a desviar el río Guadalentín mientras duren las obras. En total prácticamente 12 kilómetros de soterramiento", ha añadido.

Por otra parte, Vadillo ha ironizado con el caracter "progresista" del nuevo Gobierno. "Nos sorprende que hablan solo del gasto y nunca de los beneficios sociales que aportaría el soterramiento. Y también que, desde el punto de vista humano, este le niegue a Valladolid el proyecto más solidario, más integrador, más sostenible, más ecológico favoreciendo la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad", ha reflexionado.

Por último, ha asegurado que la Plataforma seguirá "luchando" para que el nuevo Ministerio "no deje a Valladolid estancado en los años 50 del siglo pasad". De ahí que hayan anunciado que solicitarán una reunión con su titular, Óscar Puente, igual que lo han hecho con el nuevo equipo de Gobierno, encuentro que se llevará a cabo "en las próximas semanas".

Fantasmas

Por su parte, José Luis Lara ha lamentado que se les hable como si fueran "fantasmas". "Creo que nos merecemos, como ciudadanos, que a las cosas se les pongan números. Se les dé forma, haya proyectos técnicos, firmados por técnicos competentes y no esta sarta de manifestaciones como si los ciudadanos fuéramos menores de edad. Ya está bien que nos tomen por idiotas, que es la sensación que tiene uno", ha espetado.

Lara ha asegurado que le produce "melancolía" tener que estar "discutiendo algo que no tiene cuerpo, que no hay ni un solo documento que justifique las afirmaciones que se hacen". De ahí que haya pedido a las tres administraciones -Ayuntamiento, Junta y Gobierno- "algo que suponga un avance concreto", informa Europa Press.

Las críticas de la plataforma han ido en aumento al considerar que las últimas declaraciones y la posición de Puente son una "auténtica traición a la ciudad" y que se "desprecia" a los ciudadanos, "en especial" a los "90.000" que viven al otro lado de las vías, para concluir que el soterramiento es cuestión "de voluntad política y no de problemas técnicos o económicos". "Que no se confunda el nuevo ministro, sus decisiones no perjudican a la Plataforma ni a sus miembros, sino a la ciudad y al conjunto de los ciudadanos, y en contra del desarrollo de Valladolid", ha zanjado.