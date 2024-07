Las cinco playas imprescindibles que ver en Málaga

La costa de la provincia de Málaga se caracteriza en verano porque es uno de los lugares en los que más se disfruta del sol. Su clima es uno de los más agradables de España durante todo el año, de hecho el pueblo de Torrox ha sido nombrado como la localidad con la temperatura más suave de Europa. Es por este motivo que muchos turistas eligen puntos como este o Marbella para disfrutar de estos días de desconexión. Sin embargo, estas no son las únicas playas que destacan en toda Andalucía. Aquí tienes un listado de las mejores sin caer en las típicas zonas a las que todos van.

Playa del Arenal de Burriana

Una de las playas urbanas con mayor extensión de todo Nerja. Se caracteriza por sus arenas finas y blancas que se muestran como la antesala de un baño sin igual. Se encuentra rodeada de vegetación por un lado y un casco urbano muy concurrido por otro, por lo que es frecuente que los bañistas disfruten de este agradable paseo marítimo después de una jornada de agua y sol. Cuenta con todos los servicios principales desde el puesto de socorrismo hasta baños, aseos y todo tipo de actividades acuáticas para realizar en solitario o con amigos. Uno de sus mayores atractivos es su ruta en kayak que tiene lugar en los acantilados de Maro, muy cerca de esta playa.

También dispone de acceso para personas con movilidad reducida, lo que la sitúa como una de las playas de referencia para turistas de todas partes. A pesar de esta popularidad la gran oferta de planes hace que ningún punto se encuentre abarrotado. Un baño único que ha sido galardonado con la Bandera Azul y que no te puedes perder en la Costa del Sol.

Se encuentra en el municipio de Nerja.

Acantilados de Maro

Se trata de un rincón paradisíaco que se sale de lo típico de las playas del sur. Su orografía ha convertido el lugar en uno de los puntos más llamativos para todos los aventureros que quieren combinar el paisaje con un muy buen baño. Muy cerca de esta zona se encuentra la cala del Cañuelo, un lugar apartado en el que tener un gran día de desconexión en las vacaciones. No solo se caracteriza por su accesibilidad para personas con movilidad reducida, sino que cuenta con muchos servicios como chiringuitos, aseos, lavapiés y hasta un lugar para programar una ruta por kayak en sus imponentes cascadas.

Ha obtenido el distintivo internacional de Bandera Azul por la calidad y servicios que tiene en su entorno.

Se encuentra en el municipio de Nerja.

Playa del Peñón del Cuervo

La playa recibe su nombre por esta característica formación rocosa que asombra a los bañistas por su impresionante tamaño. El baño está formado por unas arenas finas y doradas, muy propias a la zona, y unas aguas cristalinas que llaman a darse un chapuzón.

No solo cumple con todas las necesidades de un día de playa, sino que también es frecuente que se celebren festivales, conciertos o fiestas nocturnas. Tiene aparcamiento propio y gratuito, pero no chiringuitos. Que esto no te quite las ganas, pues hay zonas de barbacoas habilitadas para que la experiencia sea redonda.

Se encuentra en el la ciudad de Málaga.

Dunas de Artola o Playa de Cabopino

Un paisaje salvaje y natural en el que se podrán realizar rutas cerca de la costa o simplemente disfrutar de un baño en arenas doradas y finas y aguas turquesas. Cubre las necesidades de manera limitada, ya que al estar alejada de la zona urbana no hay tantos restaurantes y servicios como en otras.

Se encuentra en el municipio de Marbella.

Playa de Calahonda

çEsta es la cala más fotografiada de todo Nerja y no sin motivo, ya que este paisaje ofrece todo aquello que puedas pedir para tus vacaciones de verano. La calidad de sus aguas y todas las comodidades de esta parte de la Costa del Sol han hecho que obtenga el distintivo de Bandera Azul. Su proximidad con la zona urbana convierte esta localidad en un punto a tener en cuenta para instalarte.

Cuenta también con su propio Farillo de Calahonda, unos restos inclinados de lo que fue un faro y ahora se ha consagrado como un punto imprescindible que visitar. Por la noche esta construcción se ilumina, lo que crea una atmosfera ideal.

Se encuentra en el municipio de Nerja.