Más Madrid se suma al drama de la Línea 7B en San Fernando: pide acceder a los trabajos de demolición y una mesa de seguimiento

Más Madrid ha pedido al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que les permitan acceder "con todas las medidas de seguridad necesarias" a los trabajos de demolición de viviendas en San Fernando de Henares y que constituya una mesa de seguimiento con todos los partidos políticos. Así lo reclama en una carta enviada al consejero ante el recrudecimiento de la situación en el municipio con nuevos derribos provocados por el hundimiento de la Línea 7B de Metro de Madrid.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid solicita que esa mesa de seguimiento se convoque con urgencia y que cuente con representación municipal para poder "estar informados de primera mano" de la situación y apostar por un abordaje "conjunto".

"Ha habido decenas de desalojados, las casas derribadas llegarán a 73 con las demoliciones que ahora comienzan, las 63 familias que han sido indemnizadas lo han sido por importes bajísimos en relación tanto con las necesidades de una nueva casa, como con el daño moral producido por esta situación", remarca la carta firmada por la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, y por su portavoz en la Comisión de Transportes, María Acín.

Insisten en que esta "preocupante situación no deja de aumentar" tanto en la vertiente de infraestructura como en la social, recalcando a continuación que hace unos días la Comunidad apuntó que valorarán si puede o no reabrir el tramo de la Línea 7B clausurado desde hace unos tres años.

"La chapuza es marca de la casa en el PP desde Aguirre hasta Ayuso. Con la Línea 7B del Metro llueve sobre mojado", ha espetado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación Bergerot, quien ha acusado a los 'populares' de "abandono" a las familias ante los efectos de su "negligente gestión".

"Esta carta al Consejero de Vivienda es un intento urgente de abordar el problema de manera integral y encontrar soluciones para todas las familias afectadas", ha concluido.

Un informe alerta del "peligro real"

Esta semana se ha conocido que existe un informe que alerta de la situación de la Línea 7B de Metro de Madrid y de las graves deficiencias de su infraestructura. El documento en cuestión fue realizado por Intemac en abril y concluye la necesidad de acudir a la tramitación de emergencia para la realización de las obras de impermeabilización entre San Fernando y Hospital del Henares.

El documento, según detalla también Europa Press, alerta de "una situación real de peligro para personas y bienes" a lo largo y ancho del trazado, que el túnel de la línea 7B de Metro "se hunde el doble de rápido a pesar de estar clausurado desde hace más de dos años". Asimismo, indica que los trabajos de "estabilización y consolidación" del suelo realizados en San Fernando de Henares (35-45 metros de profundidad) "no han sido útiles para frenar el hundimiento del suburbano, ni tampoco para eliminar las terribles consecuencias sobre el parque urbanístico" del municipio.

Este jueves, el alcalde de San Fernando arremetió contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de "ocultar" este informe y asegura sentirse "engañado" en medio de una situación "indignante" para el municipio. "Nos parece indignante esta forma de actuar, porque teníamos una vía de diálogo abierta y, de alguna manera, el Gobierno regional ha roto esa confianza que nos habíamos dado", señaló Javier Corpa, que solicitó a la Comunidad de Madrid tener acceso al expediente completo, un encuentro con Ayuso y tener información sobre si la línea de Metro se cerrará de forma definitiva o no.

La continuidad del Metro, en el aire

En este sentido, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras informó este miércoles de que ya se ha aprobado el contrato de obras de impermeabilización del tramo cerrado, con una inversión de 28,2 millones de euros. Se trata de una orden de emergencia con un plazo de ejecución de siete meses y los trabajos ya han arrancado.

Una vez concluidas estas obras, la Comunidad se estudiará si se si se dan las condiciones de seguridad adecuadas para reabrir este tramo de Metro, que lleva cerrado desde el 24 de agosto de 2021. "Tenemos que valorar si se cumplen todos los estándares técnicos de seguridad para abrir la 7B y por eso no tenemos fecha específica hasta que no ejecutemos esas obras de consolidación de vías y saber si puede abrir o no", remarcó el consejero Jorge Rodrigo.

Segú datos de la Comunidad de Madrid, solo en este último año se han invertido más de 70 millones de euros en las actuaciones realizadas en este tramo de línea que no opera. Se han destinado 9 millones de euros al pago de indemnizaciones de los expedientes de responsabilidad patrimonial: Madrid ya ha abonado 63 indemnizaciones de los 79 expedientes abiertos a afectados. A ello se suman 16 millones de euros dirigidos al pago de ayudas de alquiler, transporte o mudanzas de los afectados, los 28,2 millones del citado contrato de obras en el tramo cerrado de Metro y otros 46 millones en trabajos de consolidación e impermeabilización del terreno.

El problema es tan grave que la Comunidad de Madrid ya ha iniciado los trabajos de demolición de otras 14 viviendas del edificio ubicado en la calle Pablo de Olavide (del 1 al 11) y espera que en breve el Ayuntamiento de San Fernando dé luz verde a los dos decretos de demolición para iniciar los trabajos de derrumbe de los inmuebles situados en la calle Rafael Alberti, números 7 (portales 3 y 4, con 16 viviendas afectadas) y 9 (con dos viviendas afectadas). Igualmente, en la zona dotacional de El Pilar, donde se han derruido también varios inmuebles, se prevé nuevos derribos de unos edificios que dependen de la Consejería de Educación.

Ayuso: "Pasar página"

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó este jueves en declaraciones a los periodistas que desde su Ejecutivo se están invirtiendo "cantidades ingentes de dinero, como nunca antes se había hecho para cimentar ese suelo" y asegurar que "nunca más volverá a pasar". "Es inevitable que en otras zonas del municipio esto suceda, o no, puesto que es un suelo calcáreo muy complejo", alertó Díaz Ayuso, que reconoció por primera vez que la Comunidad se está replanteando el futuro del Metro en este punto.

No obstante, la regidora sí que pidió a San Fernando "pasar página" lo antes posible porque la localidad es "mucho más" que la Línea 7B de Metro "y no puede estar solo en este tema". Por ello, explicó que, "en muy poco tiempo, la Comunidad de Madrid presentará nuevos planes para revitalizar toda esta zona, donde queremos construir un gran parque para todos los vecinos y las dotaciones que se nos permite por la orografía".