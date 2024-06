El alcalde de San Fernando carga contra Ayuso por "ocultar" el informe que alerta del hundimiento de la Línea 7B de Metro de Madrid

"Engañado". Así asegura sentirse el alcalde de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, Javier Corpa, después de reconocer que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha "ocultado" un informe que alerta de la situación de la Línea 7B de Metro de Madrid y de las graves deficiencias de su infraestructura.

El regidor expone en un comunicado que hace una semana su equipo de Gobierno tuvo una reunión en la Consejería de Infraestructuras "y en la misma no se nos trasladó nada sobre este informe". "Vemos con indignación la información que nos ha llegado en las últimas horas, porque nos han estado ocultando un informe que sustenta el contrato de Emergencia que ha emitido el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha explicado.

"Nos parece indignante esta forma de actuar, porque teníamos una vía de diálogo abierta y, de alguna manera, el Gobierno regional ha roto esa confianza que nos habíamos dado", ha señalado el alcalde de San Fernando, que ha solicitado a la Comunidad de Madrid tener acceso al expediente completo.

El informe en cuestión fue realizado por Intemac en abril y concluye la necesidad de acudir a la tramitación de emergencia para la realización de las obras de impermeabilización en la Línea 7B de Metro entre San Fernando y Hospital del Henares.

El documento, según detalla Europa Press, alerta de "una situación real de peligro para personas y bienes" a lo largo y ancho del trazado, que el túnel de la línea 7B de Metro "se hunde el doble de rápido a pesar de estar clausurado desde hace más de dos años". Asimismo, indica que los trabajos de "estabilización y consolidación" del suelo realizados en San Fernando de Henares (35-45 metros de profundidad) "no han sido útiles para frenar el hundimiento del suburbano, ni tampoco para eliminar las terribles consecuencias sobre el parque urbanístico" del municipio.

El futuro de la 7B, en el aire

Por otro lado, el alcalde ha insistido en que la Comunidad de Madrid debe confirmar al municipio si la Línea 7B se va a cerrar definitivamente o no entre San Fernando y el Hospital del Henares. "No tenemos ningún tipo de información sobre este tema" ha remarcado.

Según informó este miércoles la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ya se ha aprobado el contrato de obras de impermeabilización del tramo cerrado, con una inversión de 28,2 millones de euros. Se trata de una orden de emergencia con un plazo de ejecución de siete meses y los trabajos ya han arrancado.

Una vez concluidas estas obras, la Comunidad se estudiará si se si se dan las condiciones de seguridad adecuadas para reabrir este tramo de Metro, que lleva cerrado desde el 24 de agosto de 2021. "Tenemos que valorar si se cumplen todos los estándares técnicos de seguridad para abrir la 7B y por eso no tenemos fecha específica hasta que no ejecutemos esas obras de consolidación de vías y saber si puede abrir o no", remarcó el consejero Jorge Rodrigo.

Ayuso insta a "pasar página"

No obstante, este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que su equipo se replantea el futuro de la línea de Metro porque "está construida sobre un terreno muy complejo". De hecho, el tramo comprendido entre Metropolitano y San Fernando, que aún presta servicio, cerrará durante este verano para realizarse obras de modernización y mejora de las vías durante siete meses.

Con respecto a San Fernando, Ayuso ha destacado que desde la Comunidad se están invirtiendo "cantidades ingentes de dinero, como nunca antes se había hecho para cimentar ese suelo" y asegurar que "nunca más volverá a pasar". "Es inevitable que en otras zonas del municipio esto suceda, o no, puesto que es un suelo calcáreo muy complejo" ha advertido la líder popular, para posteriormente agregar que si consiguen asegurar el firme se replantearían la reapertura del suburbano hasta el Hospital del Henares.

Ayuso también ha instado a San Fernando a "pasar página" lo antes posible porque "es mucho más que esto y no puede estar solo en este tema". La presidenta ha explicado que, "en muy poco tiempo, la Comunidad de Madrid presentará nuevos planes para revitalizar toda esta zona, donde queremos construir un gran parque para todos los vecinos y las dotaciones que se nos permite por la orografía de la que estamos hablando ya que este municipio está construido sobre un terreno muy complejo que nos hace también replantearnos el futuro del Metro".

Uno de los problemas "más graves" de Madrid

Por último, el alcalde de San Fernando ha señalado que "está dispuesto a la colaboración", por lo que ha pedido auxilio al Gobierno de España para que, "en el marco de sus competencias, pueda ayudar a la resolución de este problema; este es un problema que hay que enfrentar entre las tres administraciones".

Corpa ha destacado que "lo más importante" ahora es que se atienda a las familias afectadas y ha pedido a la Comunidad de Madrid que "se pongan en marcha medidas claras y concisas para paliar los problemas que ha generado". Por ello, ha realizado un llamamiento a Ayuso para agendar una reunión próximamente.

El alcalde ha recordado a la presidenta de Madrid que "sigue habiendo muchos vecinos que siguen viviendo con grietas en sus casas y, además, muchos vecinos que se han visto afectados en su día a día por que se han cerrado servicios y edificios que prestaban servicios públicos y la Comunidad debe hacer una reflexión profunda ante uno de los problemas más graves que tiene encima de la mesa".