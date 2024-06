IAG sigue sin desvelar si repartirá dividendo pese a vislumbrar otro año récord

El grupo aéreo IAG, matriz de las aerolíneas Iberia, Vueling y British Airways, entre otras, continúa sin desvelar si retomará el reparto de beneficios entre sus accionistas, tras paralizarlo desde 2020 debido a la afección que generó la pandemia en sus cuentas y pese al notable resultado financiero registrado el pasado ejercicio.

El consejero delegado del grupo aéreo, Luis Gallego, que ha sido reelegido como consejero ejecutivo por sus accionistas, ha vuelto a dejar en el aire la posibilidad de recuperar el dividendo tras asegurar, semanas atrás, que esperaba recuperar "pronto" el reparto de dividendos si proseguía la tendencia positiva que registran las cifras de la compañía, que ganó 3.507 millones de euros y logró reducir su deuda en otros 3.900 millones.

También dejó entrever esta vuelta a la retribución al accionista en su Capital Markets Day, celebrado el pasado mes de noviembre, pero igualmente, evitó dar fechas concretas.

"2023 ha sido un año muy positivo, y esto nos refuerza en el convencimiento de que nuestra estrategia está funcionando bien", exclamó durante la celebración de la Junta General de Accionistas celebrada este miércoles en Madrid.

En la sesión también se aprobó la reelección de Javier Ferrán como consejero no ejecutivo independiente, así como del resto de consejeros, un procedimiento habitual dada la caducidad de sus cargos. El único que no continuará en su cargo es el dominical Giles Agutter, que no se presentó a la reelección y que será sustituido por Bruno Matheu a propuesta de Qatar Airways Group, accionista mayoritario de IAG.

