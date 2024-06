NH, Barceló y Meliá escalan posiciones en el ranking de hoteleras mejor valoradas

Las grandes cadenas hoteleras de España ganan peso a nivel mundial. Así se desprende del ranking Hotels 50 2024: The annual report on the most valuable and strongest hotel brands, elaborado por la consultora Brand Finance, que evalúa y valora las principales marcas comerciales de distintos sectores. Este listado ha situado a NH Hoteles, del grupo Minor, como la marca hotelera más valiosa de España debido a la recuperación mostrada en términos de ingresos desde la pandemia.

En concreto, la compañía fundada por Ramón Aragonés, que anunció su retirada recientemente, habría incrementado su valor de la marca en un 18%, hasta los 770 millones de dólares (718,2 millones de euros, 112 más que el año pasado), lo que la sitúa en el puesto 18 del ranking liderado por la hotelera Marriott. Es, por tanto, la única firma española y la segunda europea en el 'top 20' de cadenas hoteleras mejor valoradas. NH es la marca de Minor Hotels con mayor número de hoteles y facturación.

Algo detrás se sitúa el grupo mallorquín Barceló, que ocupa el puesto 21 en la clasificación tras elevar su valor de marca un 12%, hasta los 683 millones de dólares (637 millones de euros). Desde la consultora destacan que la compañía familiar "sobresale en varias métricas de fortaleza de marca, incluyendo consideración, recomendación, reputación y lealtad".

Además, su marca Occidental ha entrado en el ranking directamente hasta el puesto 42, con un valor de marca de 318 millones de dólares (296,5 millones de euros), lo que le convierte en la cuarta firma de mayor crecimiento el pasado año. Justo debajo se sitúa Meliá, también incorporada al ranking este año, y cuyos 312 millones de dólares (291 millones de euros) de valor de marca la ubican en la posición 43.

El valor conjunto de las cuatro marcas hoteleras españolas asciende a 2.084 millones de dólares, creciendo un 3,4% respecto al año anterior. El 'top 20' se reparte, además de NH, entre trece insignias de Estados Unidos, dos del Reino Unido, una de Australia, una de Francia y otra de Hong Kong. La consultora independiente sitúa al conjunto de las marcas hoteleras españolas como las terceras por valor nacional de marca, sólo por detrás de Estados Unidos y del Reino Unido.

Brand Finance resalta el crecimiento del sector hotelero español en la era pospandémica debido al sustancial incremento del turismo internacional procedente de países vecinos como Francia o Italia. "El apetito por viajar está aumentando y la actividad de viajes aéreos ha mejorado en toda Europa, lo que refuerza aún más los valores de marca de los hoteles españoles", reseñan.

Con más de 11.600 millones de dólares de valor de marca, Hilton retiene su título de la marca más hotelera más valiosa del mundo por noveno año consecutivo. Por detrás, y con prácticamente la mitad de su valor, se sitúa Hyatt, siendo estas las únicas dos empresas hoteleras capaces de situarse en el ranking de las 500 compañías más valiosas del mundo según Brand Finance. La compañía que más creció fue la india Taj, que elevó sus ingresos un 45%, hasta 545 millones de dólares.