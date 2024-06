Rolls Royce e ITP Aero desarrollarán un motor para aviones no tripulados

Rolls-Royce Deutschland e ITP Aero han anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento para colaborar en el diseño, desarrollo, fabricación y soporte de un Motor "Wingman", "una solución de propulsión vanguardista y eficiente", según la compañía vasca, para drones de gran tamaño.

Como parte de la ceremonia de firma del MoU, se ha presentado una maqueta de la solución de propulsión del motor 'Wingman' en el Salón Aeronáutico ILA de Berlín. El MoU entre Rolls-Royce Deutschland e ITP Aero fomentará un enfoque germano-español, aprovechando la estrecha relación entre ambas empresas que se extiende desde la última década.

El MoU ha sido firmado por el Dr. Dirk Geisinger, presidente de Rolls-Royce Deutschland, y Carlos Alzola, consejero delegado de ITP Aero, en ILA de Berlín. El evento ha contado con la presencia de representantes del Ministerio de Defensa de ambas naciones, representantes gubernamentales, políticos e líderes industriales, que han celebrado la iniciativa de una solución europea de propulsión que apuntale las capacidades únicas de diseño y fabricación de motores aeronáuticos en Alemania y España.

El motor 'Wingman' es una solución europea capaz de satisfacer los requisitos de desarrollo y coste de producto de varios diseños de drones pesados remotos. El concepto de motor se basa en 'Advance 2', la tecnología de motor más potente y eficiente de su clase, que actualmente propulsa plataformas de aviación comercial y de defensa. El 'Advance 2', la espina dorsal de la familia de motores comerciales Pearl, ya ha demostrado su competitividad a nivel mundial y ha sido seleccionado para propulsar cinco tipos de aviones de diversos fabricantes. Esta aplicación de defensa se beneficia de las importantes inversiones que ambas empresas ya han realizado en tecnologías civiles y de doble uso, lo que la convierte en una solución europea eficiente.

René Bernstein, Vice President Defence Germany Rolls-Royce Deutschland ha declarado: "Estamos encantados de haber mostrado nuestro concepto de motor 'Wingman', en el que hemos invertido durante los últimos años para garantizar que se puedan cumplir los requisitos operativos y de los clientes para los futuros aviones no tripulados de gran tamaño. En Rolls-Royce Deutschland seguimos esforzándonos por desarrollar tecnología innovadora y de vanguardia para las capacidades nacionales, y estamos orgullosos de nuestro enfoque de utilizar tecnología civil probada para programas militares".

Control de costes de desarrollo

"Como ya comentamos en nuestro exitoso Capital Markets Day, seguimos aprovechando el valor de nuestra familia de motores Pearl. El uso de tecnologías civiles modernas y disponibles en el mercado con una cadena de valor estable reduce el riesgo global y controla los costes de desarrollo y producto de las plataformas al servicio de nuestra seguridad".

"A su vez, esto refuerza la competitividad internacional de dicho sistema a largo plazo y el aprovechamiento de la tecnología avanzada disponible permitirá a la industria actuar con rapidez para que productos tan complejos estén listos para el mercado en tiempos geopolíticos inciertos".

Alfredo Alonso, Head of Export & New Business Defence de ITP Aero, ha declarado: "Estamos encantados de continuar nuestra larga colaboración con Rolls Royce Deutschland para el diseño, desarrollo, fabricación y soporte de un motor 'Wingman' con altos niveles de madurez de diseño y costes de operación y mantenimiento competitivos. Este proyecto representa una oportunidad única para desarrollar una verdadera solución europea de propulsión de vanguardia para aviones no tripulados de gran tamaño destinada a respaldar las operaciones de los sistemas actuales y futuros en entornos complejos. Estoy convencido de que nuestras tecnologías y capacidades de vanguardia beneficiarán significativamente a este motor, reduciendo los costes de explotación y mantenimiento y el tiempo de desarrollo".