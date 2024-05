Meliá elevó sus ingresos un 11% en el primer trimestre hasta los 440 millones

El grupo hotelero Meliá Hotels International elevó sus ingresos un 11,1% durante el primer trimestre hasta los 440 millones apoyado en la mejora de los ingresos medios por habitación (RevPAR), que crecieron un 15% hasta rozar los 75 euros. La compañía dirigida por Gabriel Escarrer confía en mantener estas buenas perspectivas durante el verano, para el cual ya observa un crecimiento en sus reservas por encima del 10%.

Según dio a conocer ante el mercado, Meliá mejoró su Ebitda en un 26%, hasta alcanzar los 98 millones; mientras que el resultado consolidado atribuido se situó en 7,5 millones, volviendo a cifras positivas en un primer trimestre tradicionalmente flojo. La compañía resalta el buen dinamismo observado en el mercado asiático que, junto al comportamiento de sus hoteles en América, el mercado español y el segmento de viajes corporativos y eventos (MICE) han permitido alcanzar este buen desempeño.

El grupo cerró el primer trimestre con 305,2 millones de euros de liquidez. Tal y como avanzó su presidente y CEO Gabriel Escarrer en la Junta General de Accionistas celebrada el jueves por la mañana, confía en cerrar el ejercicio con una ratio de deuda neta sobre ebitda por debajo de 2,5 veces. A ello contribuirán operaciones como la venta de una participación minoritaria en tres hoteles a Santander a cambio de 300 millones, así como otras operaciones de activos por 50 millones de euros.

En lo que va de año, Meliá ha firmado 19 nuevos hoteles con 2.950 habitaciones, todos ellos centrados en el segmento vacacional, en destinos como Cerdeña (Italia), Albania, Malta, el Caribe o el Sudeste Asiático. Hasta fin de año, contemplan firmar un mínimo de 30 hoteles y ejecutar 20 aperturas.

Durante el presente año se ampliarán varias marcas como ME by Meliá, que abrirá establecimientos en Lisboa, México (Sayulita y Guadalajara) y Malta. También ha firmado un nuevo hotel en Cuba, prevé abrir seis en México y renovará algunos en República Dominicana. Además, la marca ZEL, cogestionada junto a Rafa Nadal, abrirá nuevos hoteles en Madrid, México y República Dominicana tras abrir uno en Tossa de Mar (Costa Brava). Además, la marca del segmento luxury, The Meliá Collection, ha abierto su primer hotel en Madrid en mayo.

El grupo hotelero anticipa un verano positivo, con reservas creciendo a doble dígito en los hoteles vacacionales españoles. El segmento MICE ya crece a un ritmo del 11% frente al pasado año y cuenta con un 30% más de reservas para el próximo 2025.

En España, espera un verano con crecimientos en ocupación y precio, a lo que suman una temporada cada vez más temprana en los archipiélagos y zonas costeras. Además, el buen comportamiento de los hoteles urbanos en España entre abril y junio y la recuperación del mercado chino en los hoteles de Tailandia e Indonesia tirarán al alza de las ocupaciones.