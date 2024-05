Stayforlong lanza su expansión a Latinoamérica para alcanzar los 300 millones en ventas

Stayforlong, la agencia catalana de viajes dedicada a las largas estancias en hoteles, continúa haciéndose un hueco en el competido mercado de las OTAs. El auge turístico que vive España desde que finalizara la pandemia, vinculado al cambio de preferencias de los viajeros, ha provocado que éstos opten cada vez más por estancias más largas y lejanas, y es aquí donde la compañía fundada en Barcelona ha encontrado su principal mercado. Centrada en aquellos turistas que pretenden estar más de una semana en un mismo destino, en 2023 consiguió superar el umbral de rentabilidad y alcanzar beneficios desde su nacimiento ocho años antes.

Hasta alcanzar este hito, Stayforlong ha visto cómo pasaba de vender estancias por un total de 105 millones en 2019 a duplicar esta cifra en 2023 hasta los 230,3 millones, según datos aportados por la compañía. "Estos tres últimos años han sido de mucho crecimiento", explica Luis Osorio Solé su CEO y fundador en conversación con elEconomista.es.

Detrás de este hito se encuentran dos grandes razones. La primera, común a casi todo el sector, es el 'boom' del turismo a nivel mundial. "Viajar una vez al año se ha convertido en una prioridad para todo el mundo, pero para quienes tienen menos de 40 años, hacerlo dos o tres veces es algo obligado", asegura Osorio. Pero posicionarse en un mercado tan competido no es nada sencillo. Por esa razón, aprovecharon la pandemia para llevar a cabo una reconversión de su plataforma tecnológica que les ha permitido duplicar la facturación sin apenas ampliar su plantilla: han pasado de 75 personas en 2019 a 83 en la actualidad.

"Cuando llegó el covid decidimos ser más eficientes. Queríamos tener una empresa lo más compacta posible y ser similares a una startup. Este cambio ha sido posible gracias a un enfoque tecnológico muy potente, donde todo tiene que estar automatizado. Nosotros tenemos que estar pensando soluciones, no ejecutándolas", defiende. Visto el nicho, no se conforman con estas cifras. Sus previsiones contemplan cerrar el ejercicio 2024 con una cifra de negocio próxima a los 300 millones de euros que permita consolidar su Ebitda (resultado bruto de explotación) y aumentar las ganancias, una vez superado el break even.

Fundada en 2015 por tres socios, la plataforma inició su operativa sellando acuerdos con 6.000 hoteles. Casi una década después, su oferta asciende a un millón de habitaciones repartidas por 24 países, principalmente europeos (España, Francia o Italia), pero también Turquía, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica, a los que este año se sumarán varios de Latinoamérica. La mayoría de ellas pertenecen a hoteles independientes o pequeñas cadenas, que en caso del viejo continente ascienden al 70% del total.

"Es ahí donde podemos aportar valor, las grandes ya saben llegar a los clientes. Somos aliados de los hoteles, tenemos la base de datos de clientes y se la aportamos a la industria para que puedan llegar a ellos", destaca. Sus clientes más típicos son familias que optan por viajar 15 días a un destino vacacional en la costa, un segmento en el que compiten con el alquiler vacacional. Y su retención es muy alta: según Osorio, el 40% de quienes viajan con Stayforlong vuelven a reservar en la plataforma. "Vamos por el buen camino, cumpliendo con el business plan", concluye su fundador.