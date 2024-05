Ryanair: "eDreams engaña a sus inversores y consumidores con su suscripción Prime"

La aerolínea irlandesa Ryanair continúa su ofensiva contra la agencia de viajes online eDreams a la que acusa de engañar a los consumidores que hacen uso de su modelo de suscripción eDreams Prime con técnicas de "publicidad engañosa e inventarse los descuentos". Este lunes, la compañía denunció estas prácticas ante Consumo y reclamó ilegalizar esta fórmula. La agencia de viajes rechazó las acusaciones y aseguró que "Ryanair recurre a la denigración porque no tiene otro argumento". La compañía aérea responde a estas críticas con una entrevista del director de marketing de la aerolínea, Dara Brady, concedida en exclusiva a elEconomista.es.

P: Las disputas entre eDreams y Ryanair vienen de más atrás. ¿Por qué la elevan ahora ante el Ministerio de Consumo español?

R: Siempre hemos estado luchando para proteger a los clientes, pero en sus últimas estafas están mintiendo activamente a los consumidores y no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante estos engaños. Siempre hemos mantenido una postura firme contra la actividad ilegal de las agencias de viajes en línea (OTA) y ahora estamos viendo ejemplos reales de ilegalidad. eDreams está diciendo que su membresía ha crecido hasta 5 millones de personas y nos preocupa mucho que estén diciendo activamente mentiras en público y perjudicando a los clientes. No vamos a tolerarlo.

P: Su queja se basa en que eDreams Prime eleva las tarifas de sus asientos y servicios asociados respecto a las tarifas que ofrece Ryanair.

R: En los vuelos aplican un marcado ficticio: dicen que el vuelo costaba 70 euros y luego muestran un descuento que baja el precio a 50, pese a que la tarifa real era de 45 euros. Por tanto, están haciendo publicidad engañosa al afirmar que hay un descuento que no es verdad. Se están inventando el descuento y eso es ilegal. La suscripción Prime es ilegal y no vamos a permitir que nuestros clientes la tengan.

P: Pero desde hace varios meses, ustedes obligan a los usuarios de eDreams a que acudan a la página web de Ryanair para finalizar su reserva. ¿Cómo es posible que ofrezcan tarifas más altas?

R: Cuando los clientes reservaban a través de eDreams no veían que el precio del equipaje y del asiento eran más caros de los que constaban en Ryanair.com. Por eso les pedimos que completen una verificación para que puedan declarar su identidad, como cuando hacemos el check-in en línea, para asegurarnos de que reciban nuestras comunicaciones. Pero en ese momento ya han sido cobrados de más. Y lo que es peor: estas personas están pagando 64,99 euros para inscribirse en un modelo bajo falsas pretensiones de que están obteniendo descuentos, pero ninguno de los precios de los vuelos anunciados es real. El programa Prime engaña a los clientes desde el principio, antes incluso de que completen la compra. ¿Por qué eDreams nunca explica cómo sus precios son más caros para el vuelo de regreso que para el asiento de ida?

P: La agencia de viajes dice que su queja responde a la decisión de la autoridad de competencia Italiana en la que se acusa a Ryanair de ejercer abuso de posición de mercado al obligar a los clientes de eDreams a desbloquear sus reservas en la web de la aerolínea. ¿Cree que esta fórmula que están aplicando es adecuada?

R: Creo que eDreams ha estado engañando a sus inversores y ha inducido a error a las agencias. Sí, el Tribunal de Apelación de Milán emitió un fallo para Italia y determinó que el modelo de distribución lineal era legítimo, que proporcionaba valor para los clientes y que no había nada malo con él. Creemos que tienen un problema, porque no quiere firmar con nosotros un acuerdo de licencia autorizada como otras OTA que garantizan que no cobrarán de más a los clientes.

¿Por qué no quieren firmar un acuerdo de licencia? Porque esto les obliga a dejar de hacer cobros excesivos. Están tratando de evitar que Ryanair muestre a los clientes que han sido cobrados de más. Y de ahí viene su queja en Italia, y en otros lugares. Estamos aquí para proteger a los consumidores y vamos a proteger a nuestros clientes que adquieren sus billetes a través de eDreams, para que paguen tarifas justas.

P: Han ido firmando acuerdos con varias OTAs pero ni eDreams ni Booking.com, las dos más grandes, han aceptado firmarlos por el momento. ¿A qué responde esta negativa? ¿Es una cuestión de comisiones?

R: No creo que sea así porque las OTA pueden aplicar sus propias comisiones siempre y cuando se lo digan a sus clientes. Por ejemplo, nuestros socios pueden cobrar comisiones: hemos firmado con varios y esperamos firmar otros tres o cuatro. Estamos en conversaciones con la mayoría de los grandes y todos ellos dicen que no quieren cobrar de más a los clientes porque les van a descubrir los reguladores. Simplemente añaden una tarifa de reserva. ¿Por qué no quieren hacer eso? Prefieren cobrar un 200% extra por la maleta porque los clientes piensan que lo principal en un viaje es el billete, así que sacan dinero de clientes desprevenidos. Creo que solo es cuestión de tiempo que ese tipo de comportamientos lleguen a su fin.

P: eDreams tiene previsto elevar esta disputa a los órganos de competencia de la Unión Europea. ¿En qué basará su defensa Ryanair?

R: Nos gustaría que esto sucediera, porque creemos que no hay base legal para las prácticas anticompetitivas que eDreams continúa llevando a cabo. Solo es cuestión de tiempo que se vea forzada a cambiar su modelo de negocio porque no pueden mentir a sus clientes, a los medios y seguir diciendo que sus precios son más baratos cuando no lo son. Esperamos que los órganos de protección al consumidor abran sus investigaciones, porque dejarán a la vista este tipo de prácticas. A ver cómo explican que están manipulando los precios de los vuelos.

P: Ryanair ha discutido con algunas de las agencias con las que finalmente han firmado acuerdos. ¿Cree que esto se acabará resolviendo?

R: Siempre hay posibilidades. Pero tengo la sensación de que no van a detener su comportamiento contra los consumidores. Son de los pocos que están llevando a cabo este tipo de prácticas, y creo que es inevitable que acaben siendo investigados. Por eso seguimos firmando acuerdos y otras OTAs pueden operar con nosotros si hacen uso de nuestro inventario de manera legítima, no cobran de más y no mienten en sus precios. Pero creo que eDreams no quiere dejar de cobrar de más a los clientes por nuestros vuelos y servicios.